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Depth Chart

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Atlanta Falcons Week 5 depth chart vs. Baltimore Ravens

The Falcons will conclude their three consecutive prime-time slate with their Week 5 Sunday Night Football matchup with the Ravens.

Oct 06, 2026 at 03:57 PM
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Tori McElhaney

Senior Reporter

FLOWERY BRANCH, Ga. — The Atlanta Falcons have released their unofficial depth chart ahead of the team's Week 5 game against the Baltimore Ravens (3-1) on Sunday Night Football.

Kickoff is scheduled for 8:20 p.m. ET inside Mercedes-Benz Stadium.

There were no changes made to the depth chart from Week 4 to Week 5.

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Related Links

OFFENSE

PositionStarterBackupReserveReserve
WRDrake LondonChris Blair
LTJake MatthewsMichael Jerrell
LGMatthew BergeronKyle Hinton
CRyan NeuzilCorey Levin
RGChris Lindstrom
RTJawaan TaylorMichael JerrellEthan Onianwa
TEKyle Pitts Sr.Austin Hooper
TECharlie Woerner
RBBijan RobinsonBrian Robinson Jr.
QBMichael Penix Jr.Tua TagovailoaCooper RushJack Strand
WROlamide ZaccheausZachariah Branch
WRJahan Dotson

DEFENSE

PositionStarterBackupReserve
DECameron ThomasZa'Darius SmithYasir Abdullah
DLMaason SmithGervon Dexter Sr.
DLLaCale LondonZach Harrison
DEBrandon DorlusSamson EbukamJared Ivey
ILBDivine DeabloChristian HarrisJosh Woods
ILBKendal DanielsHarold Perkins Jr.
CBC.J. HendersonMalcolm Dewalt IV
SJessie Bates IIIDeMarcco Hellams
SXavier WattsSydney Brown
CBMike HughesMike Ford Jr.Robert Longerbeam
NickelAvieon TerrellBilly Bowman Jr.

SPECIAL TEAMS

PositionStarterBackupReserve
KNick Folk
PJake Bailey
LSLiam McCullough
KRBrian Robinson Jr.Olamide ZaccheausZachariah Branch
PRZachariah BranchOlamide ZaccheausJahan Dotson
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