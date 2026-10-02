Weiterer Showdown in der NFC South: Atlanta Falcons reisen für Monday Night Game zu den New Orleans Saints

Die Partie: Atlanta Falcons at New Orleans Saints

Austragungsort: Caesars Superdome

Kickoff: 6. Oktober 2026, 2:15 Uhr CEST

All-Time-Record: 58-56-0 (ein Playoff-Spiel inkludiert)

Wo ihr das Spiel schauen könnt: International Game Pass (via DAZN – mit deutschem und englischem Kommentar); RTL, Sky Sport

Die Ausgangslage: Nach einem dominanten Sieg gegen die Green Bay Packers im Lambeau Field, bei dem die ATL-Chants der Fans dominierten, steht nun ein weiteres richtungsweisendes Divisionsduell auf dem Programm – und das gegen den ärgsten Divisionsrivalen. Bereits zum 115. Mal treffen die Falcons und die Saints aufeinander, wobei Atlanta all time einen Vorsprung von zwei Siegen innehat. Beide Teams stehen aktuell bei 1-2; ebenso wie die Carolina Panthers.

Auf dem Papier treffen in New Orleans also zwei Teams mit identischer Bilanz aufeinander, deren Stärken jedoch in sehr unterschiedlichen Bereichen liegen. Während die Saints mit durchschnittlich 382,7 Yards pro Spiel die achtbeste Offense der NFL stellen und vor allem durch ihr Passing Game überzeugen – 281,3 Passing Yards pro Partie bedeuten aktuell Rang drei – liegt die größte Stärke der Falcons weiterhin im Laufspiel. Atlanta kommt auf 173,0 Rushing Yards pro Spiel und damit auf den zweitbesten Wert der Liga.

Seit 1991 wurden 39 Spiele zwischen den Falcons und den Saints mit acht Punkten oder weniger Unterschied entschieden. Die Falcons hatten von 1995 bis 1999 eine Siegesserie von 10 Spielen, was bis heute die längste Niederlagenserie der Saints gegen einen Gegner ist. New Orleans gewann zwischen 1986 und 1994 insgesamt 13 von 16 Spielen in dieser Rivalität, während Atlanta zwischen 1969 und 1973 neun Siege in Folge gegen die damals noch jungen Saints erzielte. Atlantas jüngste Dominanz über einen Zeitraum von fünf Jahren endete mit einem 21:19-Sieg für New Orleans im Georgia Dome am 22. November 2000. Acht Spiele der Serie gingen in die Verlängerung. Und die Rivalität der beiden Teams verspricht in Woche 4 einen spannenden Showdown im Kampf um die NFC South.

Der Gegner: Die Saints benötigen nach ihrer Niederlage gegen die Las Vegas Raiders einen Sieg, um den Anschluss in der NFC South nicht zu verlieren. Das Monday Night Game wird für sie daher zur großen Bühne werden. Die Saints feiern am Montag mit dem Rivalry Game gegen die Falcons zu Hause ein besonderes Jubiläum. Nach den verheerenden Schäden durch Hurrikan Katrina kehrten die Saints am 25. September 2006 für ein Monday Night Game gegen Atlanta in den heimischen Superdome zurück. Zwanzig Jahre später geht es also zu Hause wieder im amerikanischen Spotlight gegen den ärgsten Rivalen.

Für das Spiel haben die Saints zum Ende der Woche ihren Running-Back-Corps angepasst. Schon im Training Camp zeigte sich auf Seiten der Saints, dass Head Coach Kellen Moore für die Saison 2026 großen Wert auf ein breit gefächertes Backfield legen würde: Er startete mit gleich sieben Running Backs in die Saisonvorbereitung. Nachdem New Orleans Travis Etienne Jr. am vergangenen Donnerstag verletzungsbedingt auf IR platzieren musste, werden sich am Montag voraussichtlich insbesondere Alvin Kamara und Kendre Miller den Workload gegen die Falcons-Defensive teilen. Insbesondere Kamara ist in Atlanta kein Unbekannter, schließlich traten die Falcons bereits in unzähligen Duellen gegen ihn an. Der Running Back bringt außerdem beachtliche Zahlen mit sich. Als der Franchise-Rekordhalter in Rushing Yards (7.301), Rushing Touchdowns (61), Touchdowns insgesamt (87), Yards from Scrimmage (12.198) und All-Purpose-Yards (12.856), wird die Falcons-Defensive ein besonders großes Augenmerk auf ihn legen müssen.

Daneben gilt es für die Falcons-Defensive insbesondere Chris Olave zu stoppen. Der Wide Receiver kommt nach drei Spielen für die Saints bereits auf 375 Receiving Yards bei 27 Receptions und einen Touchdown. Im Rahmen der Pressekonferenz am Freitag antwortete Defensive Coordinator Jeff Ulbrich auf die Frage, was es am Montag brauchen wird, damit das gelingt: "Das ist eine schwierige Aufgabe. Dafür müssen mehrere Dinge zusammenspielen. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und die Saints setzen sehr stark auf ihn und stellen ihn in ihrer Offense klar in den Mittelpunkt. Es wird uns alle brauchen: den Pass Rush, die Coverage und die Eins-gegen-eins-Duelle. Das ist eine großartige Herausforderung für uns. Es ist nicht allein die Aufgabe von CJ (Henderson) oder Mike (Hughes). Wir alle sind dafür verantwortlich. Meine Aufgabe ist es, unsere Jungs in die richtigen Positionen zu bringen und die Offense im Ungewissen darüber zu lassen, was wir vorhaben."

Die Defense der Saints sucht unter dem neuen Defensive Coordinator Brandon Staley noch nach Konstanz. New Orleans lässt bislang 340,3 Yards und 27,7 Punkte pro Spiel zu, besonders anfällig zeigt sich die Laufverteidigung mit 128,7 zugelassenen Rushing Yards pro Partie. Genau dort könnte Atlanta mit seinem starken Laufspiel durch Bijan Robinson und Brian Robinson ansetzen. Eine besondere Verbindung zu den Falcons bringt Kaden Elliss mit: Der frühere Atlanta-Linebacker kehrte in der Offseason nach New Orleans zurück und führt die Saints-Defense aktuell mit 24 Tackles an. Daneben werden Cameron Jordan, Chase Young und Carl Granderson versuchen, den Pass Rush zu tragen.

Die Falcons: Nach dem neu aufgestellten NFL-Rekord im Spiel gegen die Green Bay Packers (Bijan Robinson und Drake London erreichten in drei verschiedenen Spielen jeweils über 150 Yards), werdend die Falcons diese einmalige Stärke mit großer Wahrscheinlichkeit auch gegen die Saints ausspielen wollen. Während das Run Game der Falcons sich derzeit als eines der ligaweit besten präsentiert (2.), besteht bei Atlanta vor allem im Passspiel noch Verbesserungsbedarf, denn mit lediglich 167,7 Passing Yards pro Partie rangieren die Falcons auf Platz 29. Hinzu kommt ein Problem, das beide Teams bislang begleitet: New Orleans steht bei einer Turnover-Bilanz von -4, Atlanta mit -6 sogar auf dem letzten Platz der Liga.

Für Offensive Coordinator Tommy Rees wird es am Montag daher besonders wichtig sein, der Verbindung zwischen Quarterback Michael Penix Jr. und Tight End Kyle Pitts mehr Raum zu geben. Über eine stärkere Einbindung von Pitts äußerte sich Rees am Freitag. "Wir sind ein besseres Team, wenn es gelingt, Pitts den Ball zu geben." Daneben erklärte er, dass er persönlich viel Verantwortung übernehme und großen Wert darauf lege, Möglichkeiten für Pitts zu schaffen, um sicherzustellen, dass der Tight End seinen Einfluss auf das Spiel entfalten könne.

Auch das Play-Action-Spiel wird gegen die Saints erneut eine wichtige Rolle einnehmen. Wie Rees erklärte, läuft eine Offense häufiger, wenn der Quarterback direkt Under Center steht, wodurch die Defense in der Regel zunächst mit einem Laufspielzug rechnen muss. Dabei profitiere die Offense von ihren starken Skill-Position-Spielern im Laufspiel, was aber wiederum auch Möglichkeiten im Passspiel eröffne. Allein in der vergangenen Woche spielte Penix Jr. 45 Snaps Under Center. Diese Spielweise biete der Offense mehr Flexibilität und komme zudem den athletischen Fähigkeiten des Quarterbacks entgegen – ein Element, das die Falcons weiter ausbauen wollen.

Gleichzeitig präsentiert sich die Falcons-Defense insbesondere gegen den Lauf äußerst dominant: Lediglich 47,7 Rushing Yards pro Spiel lässt Atlanta zu, wobei es sich derzeit um den NFL-Bestwert handelt. Genau dort könnte sich in dieser Woche ein entscheidendes Matchup ergeben, denn New Orleans belegt mit 128,7 zugelassenen Rushing Yards nur Rang 27.

Early Birds: Nachteulen und Frühaufsteher aufgepasst: Die Early Birds gehen in die zweite Runde! Erneut könnt ihr euch gemeinsam mit anderen deutschen Fans aus der Falcons Community zusammentun und die Nacht um die Ohren schlagen.

Einfach dem nachfolgenden Link folgen, mit dem Code BERFAN anmelden und in der Nacht von Montag auf Dienstag am Watchalong teilnehmen. Start ist um 1:45 Uhr CEST. Und die Falcons haben in dieser Woche etwas ganz Besonderes im Gepäck: Falcons-Reporterin Fabienne Lampe wird im Vorfeld des Spiels Live mit Falcons-Legende Michael Haynes sprechen. Außerdem bekommt ihr die Gelegenheit, eure Fragen an Haynes loszuwerden – entweder mit Kamera und Mikrofon oder im Chat!

Daneben könnt ihr euch als Sieger des Falcons-Trivia erneut coolen Merch und Tickets für das NFL Munich Game 2026 sichern.

Seid dabei, wenn es wieder mitten in der Nacht heißt: Rise Up, Dirty Birds!