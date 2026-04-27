Avieon Terrell folgt seinem Bruder nach Atlanta

Als das Telefon am vergangenen Freitag klingelte, saß Avieon Terrell mit seinem großen Bruder A.J. und der Familie zusammen. Wenige Sekunden später war klar: Der jüngere Terrell beginnt seine NFL-Karriere genau dort, wo sein großer Bruder die seine begonnen hat: in Atlanta.

"Sobald ich diesen Anruf gesehen habe, wusste ich: Es ist real. Meine Reaktion waren Tränen, Tränen der Freude", sagt Avieon. "Die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe, und dann diesen Anruf zu bekommen – es hat sich einfach gut angefühlt. Meinen Bruder zu umarmen, das hat sich gut angefühlt. Mein Bruder und ich hatten lange keine solche Umarmung mehr. Wir haben in dieser Umarmung wirklich alles rausgelassen."

Für A.J. Terrell waren es Minuten, die er so schnell nicht vergessen wird. Head Coach Kevin Stefanski rief seinen Nummer-eins-Cornerback bereits einige Picks vor dem eigentlichen Pick der Falcons an, um ihn über seine Pläne zu informieren. A.J. wusste also, was kommen würde und sein kleiner Bruder? Der ahnte noch nichts.

Trotz dessen die Brüder auf derselben Highschool (Westlake High School in Atlanta) und Universität (Clemson) waren, standen sie nie zur gleichen Zeit auf demselben Roster. Das ändert sich jetzt in Atlanta. Mehr noch: Avieon soll sich um die Chance bewerben, erstmals überhaupt mit A.J. gemeinsam auf dem Feld zu stehen. Auf der zweiten Outside-Cornerback-Position gilt Mike Hughes als gesetzter Starter, doch Avieon galt vielen Draft-Experten nicht ohne Grund als Grenzfall für die erste Runde.

"Ich habe immer darüber nachgedacht, und schau – der Traum wurde wahr", sagt Avieon. "Jetzt ist die Zeit dafür."

Der jüngere der beiden Terrell-Brüder war von 2023 bis 2025 zweieinhalb Jahre Stammspieler in Clemson. Er kombiniert ein feuriges Auftreten mit flüssigen Bewegungen, Körperkontrolle und einem Verständnis für Coverages, das weiter ist als sein Alter vermuten lässt. Wie sein Bruder geht er in der Zone Coverage schnell auf den Receiver und scheut sich nicht, im Lauf zur Tackle-Hilfe zu kommen. 2025 stellte er mit fünf Forced Fumbles einen Saisonrekord für Defensive Backs in Clemson auf, seine acht Karriere-Fumbles sind ebenfalls Bestmarke in Clemson auf dieser Position.

"Für mich ist Avieon talentmäßig ein Erstrunden-Talent. Er kann beide Cornerback-Positionen spielen, er kann den Nickel spielen", sagt Head Coach Dabo Swinney.

Auf dem aktuellen Draft Board ist Avieon beinahe ein Einzelfall: Im NIL-Zeitalter werden Draft-Klassen Jahr für Jahr älter. Terrell hingegen verlässt Clemson schon als Junior. Falcons-Area-Scout Shepley Heard, der ihn vor Jahren bei einem Montagstraining in Clemson zufällig entdeckt hatte, brauchte intern keinen langen Pitch.

"Du musst diesen Spieler nicht erst verkaufen, du musst ihn dir einfach nur ansehen", sagt Heard. "Er verkörpert auf dem Tape genau das, wonach wir suchen: Leidenschaft, Energie, Geschwindigkeit, Athletik. Mit Avieon bekommst du einen jungen Spieler, der gerade erst die Oberfläche dessen ankratzt, was er sein kann."