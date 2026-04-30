Das ist die 2026 Draft-Klasse der Atlanta Falcons

Sechs Picks bildeten für den 2026 Draft die Grundlage dieses Umbruchs. Cunningham ordnete den Jahrgang vor dem Draft so ein: "Es gibt einige wirklich gute Spieler an der Spitze und einige wirklich gute Spieler mit verschiedenen Skillsets in den späteren Runden." Cornerback, Safety, Edge Rusher und Wide Receiver bezeichnete er als die tiefsten Positionsgruppen. "Wir glauben an den 'Best Player Available'," äußerte Atlantas General Manager ergänzend. Ryan, der laut Cunningham bei Tape Sessions und Pro Days "großartig" mitgearbeitet habe, brachte dabei zusätzlich die Perspektive eines Quarterbacks im Hinblick auf Defensivspieler ein.