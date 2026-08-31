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Roster Cuts 2026: So sieht das 53-Mann-Roster der Atlanta Falcons aus

Aug 31, 2026 at 10:06 AM
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Fabienne Lampe

Sports Journalist and Podcaster (NFL)

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Es ist der erste 53-Mann-Kader der neuen Ära der Atlanta Falcons: Head Coach Kevin Stefanski und General Manager Ian Cunningham haben am Sonntagabend, den 30. August 2026, um 23:59 Uhr deutscher Zeit ihr initiales Roster für die Saison 2026 bekanntgegeben. Es ist das Ergebnis monatelanger Arbeit der gesamten Organisation: von der Free Agency über den Draft bis hin zum Training Camp und der Preseason.

Der finale Kader setzt sich aus 23 Spielern in der Offense, 27 Spielern in der Defense und drei Spezialisten zusammen. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte ein kurzfristiger Trade: Defensive Tackle Gervon Dexter Sr. wechselte am Cutdown-Wochenende von den Chicago Bears nach Atlanta und ist bereits Teil des initialen 53-Mann-Rosters.

Das ist das 53-Mann-Roster nach Position:

Quarterback (4)

Michael Penix Jr. / Cooper Rush / Jack Strand / Tua Tagovailoa

Running Back (2)

Bijan Robinson / Brian Robinson Jr.

Wide Receiver (5)

Chris Blair / Zachariah Branch / Jahan Dotson / Drake London / Olamide Zaccheaus

Tight Ends (3)

Austin Hooper / Kyle Pitts Sr. / Charlie Woerner

Offensive Line (9)

Matthew Bergeron / Kyle Hinton / Michael Jerrell / Corey Levin / Chris Lindstrom / Jake Matthews / Ryan Neuzil / Ethan Onianwa / Jawaan Taylor

Defensive Line (9)

Gervon Dexter Sr. (per Trade verpflichtet) / Brandon Dorlus / Samson Ebukam / Da'Shawn Hand / Zach Harrison / LaCale London / Maason Smith / Za'Darius Smith / Cameron Thomas

Linebacker (5)

JD Bertrand / Kendal Daniels / Divine Deablo / Christian Harris / Harold Perkins Jr.

Defensive Back (13)

Jessie Bates III / Billy Bowman Jr. / Natrone Brooks / Sydney Brown / Malcolm Dewalt IV / Mike Ford Jr. / DeMarcco Hellams / C.J. Henderson / Mike Hughes / Jammie Robinson / A.J. Terrell Jr. / Avieon Terrell / Xavier Watts

Specialists (3)

K Nick Folk / P Jake Bailey / LS Liam McCullough

Reserve/Injured/Designated to Return:

Beaux Collins (WR)

Waived/Injured:

Keshawn Banks (DE)

Reserve/Injured:

Darren Hall (CB) / Trey Sermon (RB) / Malik Verdon (LB) / Jalon Walker (LB)

Reserve/Physically Unable to Perform:

DeAngelo Malone (LB) / Storm Norton (OL)

Reserve/Non-Football-Injury:

Anterio Thompson (DT)

Reserve/Suspended:

James Pearce Jr. (EDGE)

Entlassen:

Tyler Goodson (RB) / Darnay Holmes (CB) / Eric Johnson II (DT) / Nick Muse (TE) / Azeez Ojulari (OLB) / Cam Sample (DE) / Channing Tindall (LB) / Marlon Tuipulotu (DT) / Brandon Walton (OL) / Chris Williams (DL) / Josh Woods (LB)

Waived:

Carlos Allen (DT) / Vinny Anthony (WR) / James Brockermeyer (OL) / Cobee Bryant (CB) / Nate Carter (RB) / Kam Dewberry (OL) / Dylan Drummond (WR) / Cash Jones (RB) / Riley Mahlman (OL) / Keelan Marion (WR) / Devonnsha Maxwell (DT) / Wanya Morris (OT) / Daveren Rayner (LB) / Jaeden Roberts (OL) / Joshua Simon (TE) / Keidron Smith (DB) / Andrew Stueber (OL) / Bralen Trice (LB) / Jack Velling (TE) / Antwane Wells Jr. (WR) / A.J. Woods (CB)

Mit dem Pass Rusher James Pearce Jr. verpasst einer der auffälligsten Rookies aus dem Vorjahr den Start in die Saison 2026 auf dem Feld: Die NFL hatte ihn zuvor wegen eines Verstoßes gegen die Personal-Conduct-Policy für die ersten acht Spiele gesperrt, weshalb er offiziell auf der Reserve/Suspended-Liste geführt wird.

Die Falcons starten am 13. September 2026 auswärts bei den Pittsburgh Steelers in die neue Saison. Kickoff ist um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnte sich der Kader durch das Practice Squad sowie mögliche Waiver-Wire-Verpflichtungen noch weiter verändern.

Photos | 2026 Atlanta Falcons Initial 53-Man Roster

An inside look at the players on the inital 53-man roster for the 2026 Atlanta Falcons.

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Atlanta Falcons outside linebacker Divine Deablo #0 runs out prior to the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons quarterback Tua Tagovailoa #1 during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons safety Jessie Bates III #3 poses for a photo during 2026 Creative Days at the Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Ga. on Monday, June 15, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons wide receiver Jahan Dotson #4 during warm ups before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons wide receiver Drake London #5 poses for a photo in the new uniform at PC&E Studio in Atlanta, Ga. On Thursday, March 5th, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons kicker Nick Folk #6 kicks an extra point during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons running back Bijan Robinson #7 poses for a photo in the new uniform at PC&E Studio in Atlanta, Ga. On Thursday, March 5th, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons tight end Kyle Pitts Sr. #8 runs with the ball during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons quarterback Michael Penix Jr. #9 poses for a photo during 2026 Creative Days at the Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Ga. on Monday, June 15, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons cornerback Avieon Terrell #12 lines up during the first quarter of the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons quarterback Cooper Rush #13 throws a pass during the first half of the Preseason Game against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana on Saturday, August 22, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons wide receiver Olamide Zaccheaus #14 returns a punt during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons running back Brian Robinson Jr. #15 warms up before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons punter Jake Bailey #16 punts the ball during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Daniel Varnado/Atlanta Falcons)
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Daniel Varnado/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons wide receiver Zachariah Branch #17 runs down field during the first quarter of the Preseason Game against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana on Saturday, August 22, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons quarterback Jack Strand #18 scrambles during the third quarter of the Preseason Game against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana on Saturday, August 22, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons wide receiver Chris Blair #19 runs with the ball during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons cornerback Mike Hughes #21 warms up prior to the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive back DeMarcco Hellams #23 makes a tackle during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons cornerback A.J. Terrell Jr. #24 poses for a photo in the new uniform at PC&E Studio in Atlanta, Ga. On Thursday, March 5th, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons cornerback C.J. Henderson #26 defends during the second quarter of the Preseason Game against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana on Saturday, August 22, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons cornerback Mike Ford Jr. #28 defends during the fourth quarter of the Preseason Game against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana on Saturday, August 22, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive back Sydney Brown #29 makes a tackle during the first quarter of the Preseason Game against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana on Saturday, August 22, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons safety Xavier Watts #31 poses for a photo during 2026 Creative Days at the Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Ga. on Thursday June 12, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive back Billy Bowman Jr. #33 poses for a photo during 2026 Creative Days at the Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Ga. on Tuesday, June 9, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons safety Jammie Robinson #34 reacts during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons cornerback Natrone Brooks #35 during the Preseason Game against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana on Saturday, August 22, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons cornerback Malcolm Dewalt IV #36 during warm ups before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
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Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons inside linebacker JD Bertrand #40 during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons linebacker Christian Harris #45 looks on during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons long snapper Liam McCullough #49 during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
32 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive end Samson Ebukam #52 during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
33 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons linebacker Kendal Daniels #53 on the line of scrimmage during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive tackle Brandon Dorlus #54 makes a block during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons linebacker Harold Perkins Jr. #56 during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons offensive lineman Corey Levin #62 and Atlanta Falcons quarterback Cooper Rush #13 on the line of scrimmage during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
37 / 54
Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons guard Chris Lindstrom #63 runs out before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons offensive lineman Ryan Neuzil #64 poses for a photo during 2026 Creative Days at the Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Ga. on Tuesday, June 9, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
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Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons offensive lineman Matthew Bergeron #65 runs out to warm ups before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
40 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons offensive lineman Kyle Hinton #68 runs out before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
41 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons tackle Jake Matthews #70 blocks during the first quarter of the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
42 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons offensive lineman Jawaan Taylor #71 prior to the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
43 / 54
Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons offensive lineman Michael Jerrell #72 during practice at AT&T Training Camp at Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Georgia, on Monday, August 3, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
44 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons offensive lineman Ethan Onianwa #75 during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
45 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons tight end Austin Hooper #81 poses for a photo during 2026 Creative Days at the Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Ga. on Wednesday, June 10, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
46 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons tight end Charlie Woerner #89 lines up during the first quarter of the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
47 / 54
Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive lineman Da'Shawn Hand #90 poses for a photo during 2026 Creative Days at the Atlanta Falcons Training Facility in Flowery Branch, Ga. on Wednesday, June 10, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
48 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive edge Za'Darius Smith #91 prior to the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
49 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive tackle Maason Smith #92 runs out before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
50 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta F alcons defensive lineman LaCale London #94 and defensive tackle Maason Smith #92 line up during the first quarter of the Preseason Game against the Miami Dolphins at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Friday, August 28, 2026. (Photo by Jay Bendlin/Atlanta Falcons)
51 / 54
Jay Bendlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive lineman Zach Harrison #96 during warm ups before the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Taylor McLaughlin/Atlanta Falcons)
52 / 54
Taylor McLaughlin/© 2026 Atlanta Falcons
Atlanta Falcons defensive end Cameron Thomas #99 during the Preseason Game against the Denver Broncos at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia on Friday, August 14, 2026. (Photo by Brandon Magnus/Atlanta Falcons)
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Brandon Magnus/© 2026 Atlanta Falcons
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