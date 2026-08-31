Roster Cuts 2026: So sieht das 53-Mann-Roster der Atlanta Falcons aus

Es ist der erste 53-Mann-Kader der neuen Ära der Atlanta Falcons: Head Coach Kevin Stefanski und General Manager Ian Cunningham haben am Sonntagabend, den 30. August 2026, um 23:59 Uhr deutscher Zeit ihr initiales Roster für die Saison 2026 bekanntgegeben. Es ist das Ergebnis monatelanger Arbeit der gesamten Organisation: von der Free Agency über den Draft bis hin zum Training Camp und der Preseason.
Der finale Kader setzt sich aus 23 Spielern in der Offense, 27 Spielern in der Defense und drei Spezialisten zusammen. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte ein kurzfristiger Trade: Defensive Tackle Gervon Dexter Sr. wechselte am Cutdown-Wochenende von den Chicago Bears nach Atlanta und ist bereits Teil des initialen 53-Mann-Rosters.
Das ist das 53-Mann-Roster nach Position:
Quarterback (4)
Michael Penix Jr. / Cooper Rush / Jack Strand / Tua Tagovailoa
Running Back (2)
Bijan Robinson / Brian Robinson Jr.
Wide Receiver (5)
Chris Blair / Zachariah Branch / Jahan Dotson / Drake London / Olamide Zaccheaus
Tight Ends (3)
Austin Hooper / Kyle Pitts Sr. / Charlie Woerner
Offensive Line (9)
Matthew Bergeron / Kyle Hinton / Michael Jerrell / Corey Levin / Chris Lindstrom / Jake Matthews / Ryan Neuzil / Ethan Onianwa / Jawaan Taylor
Defensive Line (9)
Gervon Dexter Sr. (per Trade verpflichtet) / Brandon Dorlus / Samson Ebukam / Da'Shawn Hand / Zach Harrison / LaCale London / Maason Smith / Za'Darius Smith / Cameron Thomas
Linebacker (5)
JD Bertrand / Kendal Daniels / Divine Deablo / Christian Harris / Harold Perkins Jr.
Defensive Back (13)
Jessie Bates III / Billy Bowman Jr. / Natrone Brooks / Sydney Brown / Malcolm Dewalt IV / Mike Ford Jr. / DeMarcco Hellams / C.J. Henderson / Mike Hughes / Jammie Robinson / A.J. Terrell Jr. / Avieon Terrell / Xavier Watts
Specialists (3)
K Nick Folk / P Jake Bailey / LS Liam McCullough
Reserve/Injured/Designated to Return:
Beaux Collins (WR)
Waived/Injured:
Keshawn Banks (DE)
Reserve/Injured:
Darren Hall (CB) / Trey Sermon (RB) / Malik Verdon (LB) / Jalon Walker (LB)
Reserve/Physically Unable to Perform:
DeAngelo Malone (LB) / Storm Norton (OL)
Reserve/Non-Football-Injury:
Anterio Thompson (DT)
Reserve/Suspended:
James Pearce Jr. (EDGE)
Entlassen:
Tyler Goodson (RB) / Darnay Holmes (CB) / Eric Johnson II (DT) / Nick Muse (TE) / Azeez Ojulari (OLB) / Cam Sample (DE) / Channing Tindall (LB) / Marlon Tuipulotu (DT) / Brandon Walton (OL) / Chris Williams (DL) / Josh Woods (LB)
Waived:
Carlos Allen (DT) / Vinny Anthony (WR) / James Brockermeyer (OL) / Cobee Bryant (CB) / Nate Carter (RB) / Kam Dewberry (OL) / Dylan Drummond (WR) / Cash Jones (RB) / Riley Mahlman (OL) / Keelan Marion (WR) / Devonnsha Maxwell (DT) / Wanya Morris (OT) / Daveren Rayner (LB) / Jaeden Roberts (OL) / Joshua Simon (TE) / Keidron Smith (DB) / Andrew Stueber (OL) / Bralen Trice (LB) / Jack Velling (TE) / Antwane Wells Jr. (WR) / A.J. Woods (CB)
Mit dem Pass Rusher James Pearce Jr. verpasst einer der auffälligsten Rookies aus dem Vorjahr den Start in die Saison 2026 auf dem Feld: Die NFL hatte ihn zuvor wegen eines Verstoßes gegen die Personal-Conduct-Policy für die ersten acht Spiele gesperrt, weshalb er offiziell auf der Reserve/Suspended-Liste geführt wird.
Die Falcons starten am 13. September 2026 auswärts bei den Pittsburgh Steelers in die neue Saison. Kickoff ist um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnte sich der Kader durch das Practice Squad sowie mögliche Waiver-Wire-Verpflichtungen noch weiter verändern.
An inside look at the players on the inital 53-man roster for the 2026 Atlanta Falcons.