Was die Falcons aus OTAs und Minicamp mitnehmen konnten und was jetzt ansteht

Die Atlanta Falcons haben sowohl die OTAs als auch das Minicamp abgeschlossen. Jetzt heißt es erst einmal durchatmen: Noch etwas mehr als drei Wochen haben Coaches und Spieler jetzt Zeit, bevor am 29. Juli das Training Camp mit dem ersten Training im vollen Team-Verband beginnt. Zeit, um kurz zurückzublicken und einen Blick nach vorne zu werfen.

Die Quarterback-Situation bleibt offen

Das mit Abstand meistdiskutierte Thema der vergangenen Wochen war wohl die Quarterback-Frage und wer wohl den Starting Job in 2026 ergattern wird. Klar ist: Ein echter Wettstreit um die Starting-Position zwischen Michael Penix Jr. und Tua Tagovailoa hat noch gar nicht richtig begonnen. Quarterbacks Coach Alex Van Pelt machte deutlich, dass ein fairer Vergleich zwischen den beiden Spielmachern erst möglich sei, wenn beide auf demselben körperlichen Niveau trainieren können.

Penix, der sich weiter von seiner Kreuzbandverletzung aus der vergangenen Saison erholt, konnte zwar bei 7-on-7-Drills bereits ordentliche Fortschritte zeigen, wurde aber bislang noch nicht für 11-on-11-Einheiten freigegeben. Tagovailoa dagegen arbeitete während der gesamten Offseason mit der ersten Garde der Offensive. Ob Penix bis zum Trainingslager grünes Licht von den Ärzten bekommt, ist offen. Die Entscheidung liegt bei den Medizinern, nicht beim Coaching Staff.

Rookies machen auf sich aufmerksam

Positive Nachrichten gab es aus der Rookie-Klasse: Zweitrunden-Pick Avieon Terrell zeigte trotz einer Hamstring-Problematik im Vorfeld starke Reaktionsschnelligkeit in der Coverage. Noch mehr Aufsehen erregte Drittrunden-Receiver Zachariah Branch, der bei einem Screen-Pass über das komplette Feld zog und damit seine Geschwindigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Verletzungslage: Einige Fragezeichen, aber Besserung in Sicht

Mehrere Spieler fehlten während der vergangenen Wochen ganz oder teilweise, darunter Linebacker Troy Andersen sowie Safety Billy Bowman Jr., der sich noch immer von seiner Achillessehnenverletzung erholt. Auch Wide Receiver Drake London und Safety Xavier Watts pausierten vorsorglich, ohne dass akute Sorgen bestehen. Positiv: Defensive End Bralen Trice, der nach seinem Kreuzbandriss im ersten Preseason-Spiel als Rookie lange ausfiel, konnte bei OTAs und Minicamp bereits wieder volle Team-Reps absolvieren. Auch Veteran Trevor Siemian, der beim Minicamp geschont wurde, soll laut Stefanski rechtzeitig zum Training Camp bereitstehen.

Tight End Kyle Pitts bleibt langfristig in Atlanta

Für zusätzlichen Rückenwind kurz vor dem Training Camp sorgte die Nachricht, dass die Falcons Tight End Kyle Pitts Sr. mit einem neuen Dreijahresvertrag bis 2028 ausgestattet haben. Der Deal soll insgesamt 54 Millionen US-Dollar umfassen, davon 36 Millionen garantiert, und gilt als der bislang größte Dreijahresvertrag für einen Tight End in der NFL-Geschichte. Damit ersetzt die Verlängerung den Franchise Tag, unter dem Pitts eigentlich für die kommende Saison hätte spielen sollen.

General Manager Ian Cunningham begründete die Entscheidung mit der Konstanz und der Entwicklung, die Pitts sowohl auf als auch neben dem Feld gezeigt habe. Pitts selbst blickte nach der Unterschrift auf seine bisherige Karriere zurück und beschrieb den Weg vom Nummer-4-Pick im Draft 2021 bis zu seiner bislang stärksten Saison 2025 (88 Catches, 928 Yards, fünf Touchdowns) als Reifeprozess. Für die kommende Spielzeit stellte er unmissverständlich klar, dass er bereit sei, jede Rolle anzunehmen, die dem Team hilft, sportlich relevant zu bleiben.

Der Blick nach vorne: Das steht beim Training Camp an

Nach dem Ende von OTAs und Minicamp richtet sich der Blick nun auf das bevorstehende Training Camp, das erste Antworten auf einige noch offene Fragen geben wird.

Die Eckdaten:

Ankunft der Rookies: einige Tage vor den Veterans

Erstes Team Practice: Mittwoch, 29. Juli 2026

Öffentliche Trainings: insgesamt 10 Einheiten sind für Fans zugänglich, darunter ein exklusives Training für Season-Ticket-Mitglieder am Freitag, den 31. Juli 2026, sowie ein "Under the Lights"-Training an einer örtlichen High School am Samstag, den 8. August 2026.

Im Anschluss an das Camp folgen die üblichen drei Preseason-Spiele, bei denen sich die Spieler in realen Spielsituationen auf dem Feld unter Beweis stellen können, bevor es dann am 30. August 2026 zu den jährlichen Roster Cuts kommt, bei denen das Roster der Falcons auf 53 Spieler zugeschnitten werden muss.

Folgende Preseason-Spiele finden in diesem Jahr statt: