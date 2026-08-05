Atlanta Falcons machen Bijan Robinson zum bestbezahlten Running Back der NFL-Geschichte

Die Atlanta Falcons haben sich mit Running Back Bijan Robinson auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Die Einigung wurde am 4. August 2026 bekannt und macht den Falcons-Star zum bestbezahlten Running Back in der Geschichte der NFL. Zuerst berichtet hatte Ian Rapoport von NFL Network über den Deal, der von Robinsons Agentin Nicole Lynn von Klutch Sports Group ausgehandelt und in der Falcons-Teamzentrale in Flowery Branch, Georgia, finalisiert wurde.

Drei Jahre – Maximalwert 75 Millionen US-Dollar

Die neue Vereinbarung umfasst drei Jahre mit einem Maximalwert von 75 Millionen US-Dollar, was einem Durchschnittswert von 25 Millionen US-Dollar pro Saison entspricht. Mit 51 Millionen US-Dollar garantierter Summe erhält Robinson zudem die höchste Garantie, die je einem Running Back zugesichert wurde. Die Verlängerung folgt auf die Entscheidung der Falcons, im April die Fifth-Year-Option aus Robinsons Rookie-Vertrag zu ziehen.

Während der ersten Woche des aktuell laufenden Training Camp hatte Robinson die Einheiten pausiert, während im Hintergrund verhandelt wurde. Head Coach Kevin Stefanski beschrieb den Prozess als durchweg "sehr einvernehmlich".

Der Cheftrainer äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns sehr für ihn, freuen uns für uns als Team. Ich glaube, jeder versteht, wie wir zu Bijan als Mensch und als Spieler stehen." Daneben fügte er hinzu, "Ich weiß, wofür er steht und er weiß, wofür wir stehen. Deshalb sind wir sehr zufrieden."

Stefanski erinnerte sich zudem daran, wie schnell ihm Robinsons Ausnahmeklasse beim Sichten der Tapes aus der Saison 2025 aufgefallen sei. Es habe für Stefanski "genau drei Snaps" gebraucht, um Robinsons Talent zu erkennen. "Es gibt keinen Mangel an dem, was er für dieses Team auf dem Feld leisten kann", so Stefanski weiter.

Historische Produktivität

Robinson führt seit 2023 alle Spieler der Liga mit 5.648 Scrimmage Yards an. Allein in der vergangenen Saison kam er auf 2.298 Yards insgesamt, das sind ligaweit die meisten und die zwölftmeisten in einer Einzelsaison in der NFL-Geschichte. Mit 6,3 Yards pro Ballkontakt erreichte er einen Wert, den zuvor nur O. J. Simpson und Marshall Faulk vorweisen konnten.

Bijan Robinson gab bereits einen Ausblick auf das, was er von sich selbst 2026 erwartet. "Letztes Jahr war ein gutes Jahr, aber dieses Jahr will ich in allen Bereichen noch besser werden", sagte der Ballträger. "Ich fühle mich wirklich so gut wie noch nie, seit ich hier bin."

Wo Robinson in der Franchise-Geschichte steht

Mit inzwischen 3.910 Rushing-Yards und 25 Touchdowns zog Robinson im Saisonfinale 2025 an Ex-Quarterback Michael Vick (3.859 Rushing Yards) vorbei und liegt damit auf Platz sieben der ewigen Falcons-Rushing-Liste. Bis zu Devonta Freeman auf Platz sechs (3.972 Rushing Yards) fehlen ihm nur noch 63 Yards, Platz fünf belegt Jamal Anderson mit 5.336 Rushing Yards. Als Receiver kommt Robinson auf 198 gefangene Bälle für 1.738 Yards und neun Touchdowns, ligaintern bei den Running Backs der Franchise Rang drei hinter William Andrews und Devonta Freeman – und das in deutlich weniger Spielen als beide.

Insgesamt stehen nach 51 Partien 1.003 Ballkontakte und 5.648 Scrimmage-Yards zu Buche: mehr Rushing Yards durch die ersten 51 Spiele als jeder andere Spieler in der Geschichte der Falcons.

Ausblick aufs Training Camp