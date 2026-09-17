Spielvorschau: Atlanta Falcons empfangen Carolina Panthers zum Home Opener im Mercedes-Benz Stadium

Die Partie: Atlanta Falcons vs. Carolina Panthers

Austragungsort: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Ga.)

Kickoff: 20. September 2026, 19:00 Uhr (CEST)

All-Time-Record: 37-25-0

Wo ihr das Spiel schauen könnt: International Game Pass (via DAZN; deutscher/englischer Kommentar); in der Konferenz auf Sky

Die Ausgangslage: Nach einer durchwachsenen Saisoneröffnung treffen die Atlanta Falcons in Week 2 zu ihrem Home Opener im Mercedes-Benz Stadium auf ihren direkten Divisionsrivalen, die Carolina Panthers. Für beide Teams steht früh in der Saison bereits einiges auf dem Spiel. Die Falcons mussten sich in Pittsburgh den Steelers mit 13:20 geschlagen geben, während die Panthers in der punktereichsten Week-1-Partie in der NFL-Geschichte in einem wahren Offensivfeuerwerk mit 37:59 den Chicago Bears unterlagen.

Auch die Tampa Bay Buccaneers und die New Orleans Saints unterlagen ihren jeweiligen Gegnern in Week 1, sodass alle vier Teams in der NFC South aktuell bei 0-1 stehen. Fest steht: Am Sonntag wird sich dies ändern und insbesondere die Rivalität zwischen den Falcons und den Panthers dürfte dafür sorgen, dass es hitzig zugehen wird.

Das zeigt auch der Blick auf die jüngste Vergangenheit: Carolina entschied die vergangenen drei Duelle gegen Atlanta allesamt für sich, darunter zweimal durch Overtime-Siege im Mercedes-Benz Stadium. Der letzte Sieg der Falcons gegen die Panthers datiert auf den 13. Oktober 2024, als Atlanta in Charlotte mit 38:20 gewann. Insgesamt führen die Falcons den All-Time-Vergleich mit 37-25-0 an, zu Hause sogar mit einer beeindruckenden Bilanz von 21-10 (68 % Win-Rate). Bei Heimspielen hat sich Atlanta in dieser Rivalität also traditionell schwergetan zu verlieren und genau diese Statistik wollen und müssen die Falcons am Sonntag wieder aufleben lassen.

Der Gegner: Die Carolina Panthers reisen mit einigen offenen Fragen nach Atlanta. Die Antworten wollen sie in Georgias Hauptstadt finden. Nach der herben Niederlage gegen die Bears steht bei Head Coach Dave Canales vor allem die Run Defense auf dem Prüfstand. Ganze 291 Yards ließ seine Defense am Boden zu, insgesamt waren es sogar 552 zugelassene Yards. "Es ging darum, schlau zu spielen, und das ist uns nicht gelungen" sagte Canales am vergangenen Montag und verwies zusätzlich auf 17 Punkte, die seinem Team durch Turnover eingebrockt wurden; darunter ein Muffed Punt, ein Fumble und ein Turnover on Downs. Um genau hier anzusetzen und die Fehler aus Week 1 zu beseitigen, haben die Panthers am Dienstag reagiert: Linebacker Tyrel Dodson wurde vom Practice Squad geholt, im Gegenzug musste Wide Receiver Jimmy Horn Jr. – seines Zeichens der Spieler, dem der Muffed Punt gegen die Bears unterlaufen war – das Team verlassen. Ergänzend erklärte Canales, die Panthers würden sich in dieser Woche weniger auf einen bestimmten Atlanta-Quarterback als auf das Offense-System von Head Coach Kevin Stefanski vorbereiten.

Offensiv zeigten die Panthers beim Saisonauftakt bereits ein durchaus vielversprechendes Bild. Quarterback Bryce Young warf für 361 Yards und drei Touchdowns und lief zudem selbst in die Endzone. Hier dürfte für Atlanta am kommenden Sonntag auch die größte Gefahr lauern, denn bereits in der Vergangenheit tobte sich Young gegen die Falcons gerne einmal aus: In Week 18 der Saison 2024 gelangen ihm fünf Touchdowns, darunter ein viraler No-Look-Pass auf Tight End Tommy Tremble, der ihm Vergleiche mit NBA-Star Stephen Curry einbrachte, in Week 11 der vergangenen Saison markierte er mit 448 Yards seinen bis dato besten Passing-Wert – und das, obwohl er von Atlantas Defensive gleich fünfmal durch einen Quarterback Sack zu Boden gebracht wurde. Insgesamt steht Young in bisher fünf Duellen gegen die Falcons bei einer 4-1-Bilanz, 66,7 % Completion Rate, 1.133 Yards, sieben Touchdowns und lediglich zwei Interceptions.

Wichtigster Passempfänger könnte erneut Jalen Coker sein, der gegen die Bears mit acht Catches für 138 Yards und zwei Touchdowns einen Spitzenauftakt hinlegte und sich damit zum ersten Panthers-Receiver seit Steve Smith 2011 kürte, dem in zwei Spielen in Folge über 130 Receiving Yards gelangen. Coker trug zwar zum Trainingsstart für Week 2 einen Walking Boot wegen eines verstauchten Sprunggelenkes, gilt aber als einsatzbereit. Canales kündigte an, ihn bis Freitag schrittweise wieder ans Teamtraining heranzuführen, aber fest mit seinem Einsatz am Sonntag zu rechnen. Auf der Gegenseite sorgte Defensive End Jaelen Phillips bei seinem Panthers-Debüt mit einem Sack und drei Pressures für einen positiven Erfolg in einer ansonsten schwierigen Defensivvorstellung.

Die Falcons: Für Atlanta drehte sich in der Woche nach dem Saisonauftakt vieles um die Quarterback-Frage und die blieb auch nach dem Training am Mittwoch weiterhin völlig offen. Head Coach Kevin Stefanski stellte klar: "Wir schließen niemanden aus" und will die Entscheidung tagesaktuell anhand der Trainingseindrücke treffen. Tua Tagovailoa fiel bereits vor dem Spiel gegen die Steelers mit einer Oblique-Verletzung aus, sodass Cooper Rush als Signal Caller übernahm und dabei 143 Yards, einen Touchdown sowie zwei Interceptions auf seinem Statistikkonto verbuchen konnte. Rush selbst plagten in der vergangenen Woche zudem Rückenspasmen, er soll aber pünktlich zum Spiel gegen die Panthers wieder vollkommen fit sein. Quarterback Michael Penix Jr., der sich im vergangenen November wiederholt das Kreuzband riss, ist erst seit Mitte August wieder im Training und bestritt keine einzige Preseason-Partie. Um vollständig einsatzbereit zu sein, kam er für Week 1 daher noch nicht als Spielmacher infrage. Vergangene Woche absolvierte er allerdings sämtliche Trainingseinheiten als Full Participant. Penix Jr. selbst beschrieb seinen Fortschritt nüchtern: "Mental will ich unbedingt spielen. Aber ich werde nicht rausgehen, wenn ich körperlich nicht so weit bin, wie ich sein muss."

Sollte es ganz hart kommen, stünde als weitere Option UDFA-Rookie Jack Strand bereit.

Zusätzlich verkompliziert wird die Lage durch den Ausfall von Veteran Guard Chris Lindstrom, der nach seinem Abgang im zweiten Viertel gegen die Steelers das Concussion Protocol durchläuft und dessen Einsatz am Sonntag noch fraglich ist.

Mit dem Blick auf den bevorstehenden Gegner und die offenkundig gewordenen Schwäche, den Lauf zu stoppen, dürfte der offensive Weg am Sonntag über die Running Backs Bijan Robinson und Brian Robinson Jr. führen. Gegen die Steelers war Robinson für 173 der insgesamt 238 Total Net Yards der Falcons verantwortlich, was 73 % der gesamten Offensivproduktion Atlantas entspricht. Von 57 Offensive Plays war Robinson bei 44 auf dem Feld und wurde dabei 29-mal am Ball beteiligt. Laut Next Gen Stats die höchste Usage Rate seiner gesamten Karriere und die sechstmeisten Scrimmage Yards an einem Opening Day in der Franchise-Geschichte der Falcons. Gleichzeitig dürfte es für Stefanskis Angriff aber auch wichtig sein, das bereitstehende Waffen-Arsenal um Wide Receiver Drake London, Rookie-Passempfänger Zachariah Branch sowie Tight End Kyle Pitts erfolgreich zum Einsatz zu bringen, um Bijan Robinson mit Blick auf die noch lange Saison zwischenzeitlich Luft zum Atmen geben.

Defensiv sollte sich auf Seiten der Falcons alles darum drehen, Turnover zu forcieren und hieraus nach Möglichkeit sogar Punkte zu generieren. Die Panthers-Offensive ließ vergangene Woche zwei Quarterback Sacks zu, daneben wurde ein Ball von Bryce Young aus der Luft abgefangen.