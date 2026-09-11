Neuanfang in Pittsburgh: Die Falcons starten gegen die Steelers in die Stefanski-Ära

Die Partie: Atlanta Falcons at Pittsburgh Steelers

Austragungsort: Acrisure Stadium

Kickoff: 13. September 2026, 19:00 Uhr CEST

All-Time-Record: 2-16-1

Wo ihr das Spiel gucken könnt: Game Pass mit deutschem Kommentar / International Game Pass (beides via DAZN)

Die Ausgangslage: Die Saison 2026 ist ein Neustart auf beiden Seiten. Atlanta geht mit Kevin Stefanski als neuem Head Coach in die Saison, Pittsburgh mit Mike McCarthy. Zum Auftakt der Ära Stefanski wartet auf die Falcons gleich ein herausforderndes Auswärtsspiel im Acrisure Stadium, denn gegen die Steelers konnten die Falcons in ihrer Geschichte noch nie wirklich Fuß fassen, was der All-Time-Record von 2-16-1 belegt.

Die Serie zwischen den beiden Teams begann im Jahr 1966, wobei Pittsburgh die einzigen beiden Duelle der 60er-Jahre für sich entscheiden konnte. Auch die folgenden Jahrzehnte liefen für Atlanta leider nicht viel besser: Die Steelers gewannen die 70er mit 2-1, die 80er mit 3-0 und die 90er sogar mit 4-0. Seit der Jahrtausendwende steht es 5-1-1 für Pittsburgh, zudem gewannen die Steelers zuletzt fünf Duelle in Folge – das Letzte in Woche 1 der Saison 2024. Beide Siege gegen die Steelers holten die Falcons zu Hause in Atlanta.

Für die Falcons geht es in Woche 1 also nicht nur um den ersten Sieg der Saison 2026, sondern auch um den allerersten Sieg in der Franchise-Geschichte in Pittsburgh. Kevin Stefanski steht als ehemaliger Head Coach der Browns bei einer Bilanz von 5-5 gegen Pittsburgh, darunter Clevelands Wild-Card-Sieg aus dem Jahr 2020. Mike McCarthy wiederum kommt in seiner Karriere auf eine 5-5-Bilanz gegen Atlanta, darunter ein Playoff-Sieg während seiner Zeit als Head Coach der Green Bay Packers.

Der Gegner: Bei den Steelers hat sich in der Offseason einiges verändert. Zwar geht Aaron Rodgers in seine zweite Saison als Quarterback, jetzt allerdings unter McCarthy als Head Coach. Aber der ist für Rodgers kein Unbekannter. Rodgers und McCarthy kennen sich bereits aus Green Bay, wo die beiden von 2006-2018 zusammenarbeiteten und sogar den Super Bowl XLV gewannen. Mit diesem Trainer-Spieler-Duo wollen die Schwarz-Gelben einen frischen Anlauf nehmen. Eine gefestigte Quarterback-Situation und der Heimvorteil im Acrisure Stadium gelten als die größten Trümpfe der Steelers zum Saisonstart.

Ein Bereich, in dem Pittsburgh den Falcons überlegen sein könnte, sind die Tight Ends: Pat Freiermuth und Darnell Washington bilden ein Duo, das über Größe, Kraft und Zuverlässigkeit im Passspiel verfügt und genau das könnte zum Problem für Atlantas Defense werden. Die Falcons erlaubten 2025 den fünfthöchsten Yards-pro-Catch-Schnitt der Liga gegen Tight Ends (11,33 Yards) und kassierten in sechs Spielen mehr als 70 Receiving Yards allein von dieser Position. Diese Statistik könnte ein Hinweis darauf sein, dass McCarthys Offensive das Feld am Sonntag bewusst strecken wird, um genau solche Mismatches zu erzeugen.

Daneben kann sich Rodgers unter anderem auf Wide Receiver DK Metcalf verlassen. Die Beziehung der beiden Veteranen begann im Training Camp 2025 richtig eng zu werden, als die beiden im Saint Vincent College zum ersten Mal Zimmergenossen waren. Seitdem ist ihre Verbindung stetig stärker geworden und wird sich auf dem Feld voraussichtlich auch in 2026 zeigen.

Die Falcons: Auf der Offensivseite gibt es für Atlanta eigentlich wenig Grund zur Sorge. Mit Running Back Bijan Robinson, Tight End Kyle Pitts und den Wide Receivern Drake London sowie Rookie Zachariah Branch steht den Falcons eine der talentiertesten Waffen-Sammlungen der Liga bereit, wenngleich Branch im Laufe der Woche nur limitiert am Training der Falcons teilnahm. Auf der Quarterback-Position bleibt Tua Tagovailoa trotz einer neuen Verletzungssorge bislang klar gesetzt: Der Signal Caller wurde am Donnerstag mit einer Verletzung der schrägen Bauchmuskulatur ("Oblique") zum Injury Report hinzugefügt und war im Training nur eingeschränkt einsatzfähig. Michael Penix Jr. nimmt zwar wieder voll am Training teil, wird gegen Pittsburgh aber nicht zum Einsatz kommen.

Aus Vorsichtsgründen übernahm daher am Donnerstag Backup Quarterback Cooper Rush, der erst Anfang Juli zu den Falcons gestoßen ist, nach der Verletzung von Tagovailoa sämtliche First-Team-Reps in der Offense.

Auf der defensiven Seite des Balles muss die Verteidigung der Falcons vom ersten Drive an zeigen, dass sie die Lücken gegen starke Tight Ends schließen und sich gegen eine neu formierte Steelers-Offensive durchsetzen kann. Ein Test, der zudem am ersten Spieltag gleich Antworten für den weiteren Saisonverlauf liefern könnte. Positive Nachrichten gibt es jedoch im Hinblick auf Billy Bowman Jr.: Der Cornerback ist nach seiner Achillesverletzung zurück im Training und soll sich laut Head Coach Stefanski "wirklich gut" fühlen.