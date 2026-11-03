Atlanta Falcons in Madrid: Freddie, Fritz und Legende John Abraham stimmen aufs Bernabéu ein

Die Atlanta Falcons sind zum ersten Mal in der spanischen Hauptstadt zu Gast und für Fans und Medien gibt es rund um das Spiel einiges zu erleben. Den Auftakt macht bereits am Freitag von 14:00 bis 15:00 Uhr eine Flag-Football-Clinic an einem der bekanntesten Orte Madrids: Auf der Plaza de España bringen die Falcons den Football mitten in die Stadt. So richtig los geht es für Fans dann ab Samstag.

Der Treffpunkt am Samstag: Casa de los Falcons ("Falcons Haus")

Bereits am Vortag des großen Spiels öffnet das Casa de los Falcons, das offizielle Falcons Haus, in Madrid. Am Samstag, den 7. November 2026, von 13:00 bis 17:00 Uhr, verwandelt sich der Irish Rover Madrid in den Treffpunkt für alle Fans der Dirty Birds.

Ort: The Irish Rover Madrid, Av. de Brasil, 7, Tetuán, 28020 Madrid

The Irish Rover Madrid, Av. de Brasil, 7, Tetuán, 28020 Madrid Eintritt: kostenlos und öffentlich zugänglich; Tickets sind nicht erforderlich

kostenlos und öffentlich zugänglich; Tickets sind nicht erforderlich Einlass: Plätze werden nach dem Prinzip "first come, first served" vergeben

Plätze werden nach dem Prinzip "first come, first served" vergeben Verpflegung: Speisen und Getränke können vor Ort gekauft werden

Programm-Details:

Fans wird über den Nachmittag verteilt einiges geboten. Unter anderem sorgen Maskottchen, Cheerleader und eine echte Falcons-Legende für Programm.

13:00 bis 14:00 Uhr: Freddie Falcon

14:00 bis 15:00 Uhr: Falcons-Legende John Abraham

15:00 bis 16:00 Uhr: Fritz Falcon

16:00 bis 17:00 Uhr: Atlanta Falcons Cheerleader

Besonders die Anwesenheit von John Abraham dürfte Fans begeistern: Der frühere Star-Pass-Rusher zog im Rahmen des Sunday Night Game gegen die Baltimore Ravens als 15. Mitglied in den Ring of Honor der Atlanta Falcons ein und er wird vor Ort sicher die ein oder andere Fan-Frage freudig beantworten.

Dirty Birds Fan Walk: Gemeinsam zum Estadio Santiago Bernabéu

Am Spieltag geht es für die Falcons-Fans gemeinsam Richtung Stadion. Treffpunkt für den Dirty Birds Fan Walk ist am Sonntag, 8. November 2026, das Mira Miranda Madrid. Von dort aus ziehen die Fans pünktlich um 13:00 Uhr zusammen zum Estadio Santiago Bernabéu. Jeder Interessierte kann jedoch bereits früher erscheinen und gemeinsam mit anderen Falcons-Fans aus der ganzen Welt Drinks genießen und sich auf das besondere Event einstimmen.

Treffpunkt: Mira Miranda Madrid, Paseo de la Castellana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 89, 28046 Madrid

Mira Miranda Madrid, Paseo de la Castellana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 89, 28046 Madrid Start: 13:00 Uhr

13:00 Uhr Tipp: Früher da sein und bereits vor dem gemeinsamen Marsch mit Fans feiern und Drinks genießen

Das Spiel: Falcons empfangen die Bengals im Bernabéu

Am Sonntag, 8. November 2026 um 15:30 Uhr treffen die Atlanta Falcons als designiertes Heimteam dann im Estadio Santiago Bernabéu, der Heimstätte von Fußball-Club Real Madrid, auf die Cincinnati Bengals.

Für Atlanta ist Madrid ein besonderer Meilenstein: Es ist das sechste Regular-Season-Spiel des Teams außerhalb der USA und die fünfte Reise nach Europa. Zuvor spielten die Falcons in Toronto (2013), London (2014, 2021, 2023) und zuletzt in Berlin (2025). Nun erobern sie erstmals die spanische Hauptstadt Madrid.