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EARLY BIRDS: Falcons-Legende Michael Haynes zu Gast beim Early-Birds-Watchalong

Oct 04, 2026 at 04:00 AM
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Fabienne Lampe

Sports Journalist and Podcaster (NFL)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, wenn die Atlanta Falcons auswärts auf die New Orleans Saints treffen, gehen die Early Birds in die zweite Runde! Erneut könnt ihr euch gemeinsam mit anderen deutschen Fans aus der Community zusammentun und die Nacht um die Ohren schlagen.

In dieser Woche bringen die Atlanta Falcons dafür zudem etwas Besonderes an den Start: Vor dem Spiel, ab 1:45 Uhr CEST, wird Fabienne Lampe beim Watchalong live mit Falcons-Legende Michael Haynes sprechen und ihn insbesondere zur Rivalität zwischen den Falcons und den Saints befragen. Im Anschluss an das Interview habt ihr zudem selbst die Möglichkeit, eigene Fragen an den früheren Wide Receiver der Falcons zu richten – entweder im Zwiegespräch oder via Chat.

Über Michael Haynes: Haynes wurde 1988 von Atlanta in der siebten Runde als 166. Pick gedraftet und verbrachte insgesamt sieben Saisons im Trikot der Falcons. In dieser Zeit fing er 266 Pässe für 4.220 Yards und 34 Touchdowns und gehört damit bis heute zu den erfolgreichsten Receivern der Franchise-Geschichte. Besonders stark war seine Saison 1992, als er auf 808 Receiving Yards und zehn Touchdowns kam. Ein Jahr zuvor, 1991, bezwang er zudem die Saints in den Playoffs und erzielte in diesem Spiel den Game-Winning-Touchdown. 1994 wechselte der Passempfänger zum Divisionsrivalen und spielte drei Jahre lang in New Orleans. Beim Watchalong spricht der ehemalige Falcons-Spieler über seine Zeit in Atlanta, die Rivalität mit den Saints früher und heute, seine Erinnerungen an die Franchise und natürlich über das aktuelle Team.

So könnt ihr dabei sein: Einfach dem nachfolgenden Link folgen und euch mit dem Code BERFAN anmelden. Start ist um 1:45 Uhr CEST.

Daneben könnt ihr euch als Sieger des Falcons-Trivia erneut coolen Merch und Tickets für das NFL Munich Game 2026 sichern – außerdem erwartet euch beim Watchalong möglicherweise noch die ein oder andere Überraschung.

Seid dabei, wenn es wieder mitten in der Nacht heißt: Rise Up, Dirty Birds!

Der Link zum Early-Birds-Zugang: https://falconsprimetime.vrtl.live

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