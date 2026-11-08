Hunderte Fans im Casa de los Falcons: Die perfekte Einstimmung aufs Bernabéu

Eigentlich öffneten sich die Türen des Irish Rover in Madrid am Samstag erst um 13:00 Uhr. Doch die ersten Fans standen bereits ab 9:00 Uhr vor dem Lokal und sie sollten nicht lange allein bleiben. Kurz vor dem Einlass zog sich die Schlange über hunderte Meter durch die Straße. Alle wollten Teil des spanischen Falcons-Hauses sein, das die Atlanta Falcons ihren Fans am Samstag von 13:00 bis 17:00 Uhr bei freiem Eintritt boten.

Freddie, Fritz und eine Legende

Wer es hineingeschafft hatte, wurde mit einem Programm belohnt, das kaum Wünsche offenließ. Freddie Falcon, das Original-Maskottchen aus Atlanta, war ebenso vor Ort wie sein deutscher Cousin Fritz Falcon. Dazu sorgten die Cheerleader der Falcons für Stimmung und mit John Abraham mischte sich eine echte Franchise-Legende unter die Fans. Der ehemalige Pass-Rusher, der erst in dieser Saison in den Ring of Honor der Falcons aufgenommen wurde und mit 68,5 Sacks bis heute den Franchise-Rekord hält, zeigte sich bodenständig und nahbar und nahm sich Zeit für die Fans.

Bei Trivia-Quizzes konnten die Fans ihr Falcons-Wissen unter Beweis stellen, immer wieder flogen Merchandise-Artikel in die Menge und natürlich durfte auch der Klassiker nicht fehlen: Beim Swag Surfin' bewegte sich das ganze Irish Rover im Takt, wie man es sonst nur aus dem Mercedes-Benz Stadium kennt.

Hoher Besuch aus Atlanta

Für eine besondere Überraschung sorgte ein Gast aus der Heimat: Andre Dickens, Bürgermeister der Stadt Atlanta, schaute im Irish Rover vorbei. Und er kam nicht nur auf einen kurzen Besuch: Dickens feierte mit den Fans, hielt eine Rede und stand sogar für Fotos zur Verfügung. Der 61. Bürgermeister in der Geschichte Atlantas ist seit dem 3. Januar 2022 im Amt und trat im November 2025 bereits seine zweite Amtszeit an.

Unter den Gästen fanden sich zudem zahlreiche Fans, die eigens aus den USA angereist waren, um ihr Team beim NFL Madrid Game zu unterstützen. Stark vertreten war auch der deutsche Fanclub Atlanta Falcons Deutschland, von dem zahlreiche Mitglieder den Weg nach Madrid gefunden hatten. So trafen sich Fans aus Atlanta und Europa an einem Ort, tauschten sich aus, feierten gemeinsam und knüpften Verbindungen, die über diesen Samstag hinaus Bestand haben dürften.

Am Ende stand ein nahbares Event mit einer großartigen Stimmung und die perfekte Einstimmung auf das Spiel der Falcons gegen die Bengals im Estadio Santiago Bernabéu.