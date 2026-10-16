Kopf-an-Kopf-Rennen der zwei besten Rushing Offenses der Liga: Atlanta Falcons empfangen die Chicago Bears

Die Partie: Atlanta Falcons vs. Chicago Bears

Austragungsort: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Ga.)

Kickoff: 18. Oktober 2026, 19:00 Uhr CEST

All-Time-Record: 14-16-0

Wo ihr das Spiel schauen könnt: International Game Pass (via DAZN – mit deutschem und englischem Kommentar), Sky Sport (Konferenz)

Die Ausgangslage: Die Atlanta Falcons empfangen zu Hause im Mercedes-Benz Stadium die Chicago Bears. Beide Teams wollen nach enttäuschenden Niederlagen das Momentum zurück auf ihre Seite holen und so zurück in die Erfolgsspur finden. Chicago (3-2) geht mit einer 7:31-Niederlage gegen die Green Bay Packers in die Partie, während Atlanta (2-3) in Overtime eine 23:30-Niederlage hinnehmen musste.

Beide Teams kämpfen zudem derzeit in ihren Divisionen um den Anschluss an die Spitze – und für beide Trainerstäbe entscheidet die noch offene Quarterback-Frage in dieser Woche maßgeblich über die Spielweise. Eines ist jedoch gewiss: Bei dem bevorstehenden Duell der Falcons und der Bears kommt es in Week 6 zu einem Aufeinandertreffen der aktuellen besten Rushing-Offensiven der NFL. Alles deutet daher auf ein offensiv geprägtes Duell hin, in dem Kleinigkeiten den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können.

Der Gegner: Die Chicago Bears stehen nach fünf Spielen bei drei Siegen und zwei Niederlagen – und das, obwohl Franchise-Quarterback Caleb Williams aufgrund einer Oberschenkelzerrung bislang lediglich zwei Spiele bestreiten konnte. Da der Signal Caller in dieser Woche erstmals wieder vollständig am Training teilnahm, ist zu erwarten, dass er nunmehr wieder als Anführer der Bears-Offensive agieren wird. Sein Einsatz war nach dem Stand vom Freitag allerdings noch nicht abschließend bestätigt.

Eine Rückkehr würde Chicago zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, insbesondere durch Williams' Fähigkeit, Plays unter Druck zu verlängern und mit seiner Beweglichkeit Raumgewinn zu erzielen. Zugleich könnte sie zur Herausforderung werden und ihm einen langen Nachmittag bescheren, sollte ihm die nötige Mobilität noch fehlen, denn die Falcons kommen mit einem aggressiven Pass Rush – wenngleich ohne häufiges Blitzen: In fünf Spielen bringt die Falcons-Defensive es bereits auf elf Sacks, sodass hier ein wichtiger Angriffspunkt für Atlanta liegt.

Zusammen mit Running Back D'Andre Swift kann Head Coach Ben Johnson damit voraussichtlich aber zumindest auf wichtige offensive Bausteine setzen, um die Schwachstellen der Falcons gezielt anzugreifen. Besonders das Laufspiel durch die Mitte, schnelle Screen-Pässe und Plays mit großem Raumgewinn nach einem Catch könnten für die Bears der Schlüssel zum Erfolg werden. Sollte es Chicago gelingen, Williams früh einzubinden und Atlantas Defense mit einem variablen Angriff bereits ab dem ersten Snap unter Druck zu setzen, besteht die Chance, dass Chicago das Matchup kontrollieren könnte.

Der Erfolg der Bears liegt aber vor allem in ihrem Run Game. Mit durchschnittlich 173,2 erzielten Rushing Yards pro Spiel kommt an diesem Wochenende die Nummer 1 der NFL im Laufspiel nach Atlanta. Allerdings offenbarte die Niederlage gegen Green Bay auch die Grenzen der Chicagoer Offense. Die Bears kamen lediglich auf 246 Yards Raumgewinn – davon gerade einmal 81 Rushing Yards – und produzierten überdies fünf Turnover.

Zuvor hatte das Team in zwei aufeinanderfolgenden Siegen gegen die Philadelphia Eagles und die New York Jets im Schnitt 433,5 Yards erzielt. Für Head Coach Ben Johnson wird es deshalb entscheidend sein, seiner Offense die aus dem Saisonbeginn bekannte Struktur zurückzugeben. Chicago muss dafür die eigenen Drives länger am Leben halten, Fehler vermeiden und verhindern, dass die Partie früh aus den Händen gleitet. Doch auch dann wird das Laufspiel die Basis bleiben müssen.

Während die Offense der Bears in den ersten Saisonwochen mit ihrem Laufspiel überzeugte, geriet die Defense zuletzt zunehmend unter Druck. Besonders gegen Green Bay offenbarte Chicago Schwächen, die Atlanta gezielt ausnutzen könnte.

Zusätzlich verschärft wird die Situation durch die Suspension von Defensive End Montez Sweat. Die NFL hat den Pass Rusher für zwei Spiele ohne Bezahlung gesperrt, nachdem er gegen die Richtlinien der Liga zu leistungssteigernden Substanzen verstoßen hatte. In den ersten fünf Saisonspielen verbuchte er zwei Sacks und sieben Tackles. In der vergangenen Saison war er mit zehn Sacks noch Chicagos erfolgreichster Spieler in dieser Kategorie. Für die Bears kommt die Sperre zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Auch Defensive End Dayo Odeyingbo hatte sich gegen Green Bay eine Quadrizepsverletzung zugezogen. Damit muss Chicago ausgerechnet gegen eine der stärksten Rushing Offenses der Liga auf wichtige Optionen an der defensiven Front verzichten. Für Michael Penix Jr. könnte die damit verbundene Schwächung des Pass Rushs zudem mehr Zeit in der Pocket bedeuten: Eine Chance, die Atlanta insbesondere bei tiefen Pässen nutzen sollte.

Wie schon am vergangenen Wochenende wird es für die Offensive der Falcons insbesondere im Hinblick auf den Run Stop spannend. Denn die Bears Defense hat nach fünf Spielwochen gerade einmal 12 Läufe erlaubt, die 10 Yards oder länger waren. Und doch – die Verteidigung ist aufgrund verletzter oder suspendierter Spieler vulnerabel und wird damit quasi zur möglicherweise allesentscheidenden Achillesferse der Bears.

Die Falcons: Die Falcons müssen die bittere Overtime-Niederlage gegen Baltimore abschütteln und ihren Fokus klar auf die Bears richten. Aufatmen können Fans im Hinblick auf Quarterback Michael Penix Jr., der das Feld am vergangenen Sonntag kurz vor dem Ende des vierten Quarters wegen einer Rippenverletzung nach einem Hit verlassen musste und in der sich anschließenden Overtime nicht mehr spielen konnte, weshalb Backup Tua Tagovailoa übernahm.

Head Coach Kevin Stefanski betonte bei der Pressekonferenz am Mittwoch, Penix fühle sich besser. Und auch der Signal Caller selbst sagte, er fühle sich gut und sei bereit. Zudem teilte er mit, dass der Plan sei, dass er am Sonntag spielen werde. Seine Rückkehr wäre für Atlanta von großer Bedeutung. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen Penix, Running Back Bijan Robinson und Wide Receiver Drake London eröffnet der Offense zahlreiche Möglichkeiten, die geschwächte Bears-Defensive vor schwierige Entscheidungen zu stellen.

London befindet sich dabei in einer besonders starken Phase. Nach fünf Spielen stehen für ihn 27 Receptions und 488 Receiving Yards zu Buche. Mit durchschnittlich 18,1 Yards pro Catch ist er zudem besonders explosiv unterwegs. Seit Penix in Week 3 zurückkehrte, sammelte London 408 Receiving Yards. Für Chicago wird es deshalb entscheidend sein, den Receiver früh zu stören und ihm nach dem Catch möglichst wenig Raum zu lassen.

Auch Bijan Robinson bleibt ein zentraler Faktor. Der Running Back kann sowohl zwischen den Tackles als auch über außen für Raumgewinn sorgen und ist zudem eine wichtige Anspielstation im Passspiel. Gerade gegen eine personell angeschlagene Bears-Defense könnte diese Vielseitigkeit zum Vorteil werden. Wenn Atlanta das Laufspiel etabliert, muss Chicago mehr Ressourcen an die Line of Scrimmage verschieben. Das wiederum schafft Raum für Penix, um London sowie beispielsweise Kyle Pitts und Jahan Dotson gezielt einzusetzen.

Die Falcons dürften mit Blick auf das Duell vor allem die defensive Abstimmung nachschärfen müssen. Wie Dan Orlovsky bei ESPN analysierte, offenbarte die Defense zuletzt Schwächen gegen Zone Runs, Screen-Pässe und Yards after Catch. Hinzu kommen Fragezeichen beim Personal: Defensive End Za'Darius Smith kämpfte zuvor mit einer Gehirnerschütterung und Nackenproblemen, Cornerback C. J. Henderson fällt mit einer Leistenverletzung vorerst aus. Zwar hat Smith inzwischen das Concussion Protocol verlassen, leidet aber weiterhin unter seiner Nackenverletzung. Sein Einsatz bleibt daher von der weiteren Entwicklung abhängig. Sollten beide am Sonntag fehlen, würde dies Atlantas Defensive erheblich schwächen.

Die Falcons müssen deshalb vor allem verhindern, dass die Bears mit kurzen Pässen und konsequentem Laufspiel früh in ihren Rhythmus finden. Entscheidend wird dabei die Abstimmung zwischen Defensive Line, Linebackern und Secondary. Atlanta muss das Laufspiel früh stoppen, ohne zu viele Räume für schnelle Pässe freizugeben. Gelingt es der Defense, Chicago regelmäßig in lange Third Downs zu zwingen, kann der eigene Pass Rush seine Stärken ausspielen.

Die drei Schlüsselduelle: Darauf kommt es am Sonntag an

1. Bijan Robinson gegen Chicagos Run Defense

Robinson dürfte einer der wichtigsten Spieler der Partie werden. Die Falcons müssen den Lauf früh etablieren und dürfen sich auch dann nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn Chicago zunächst wenig Raum zulässt. Geduld, saubere Blocks und konsequente Läufe – auch nach dem ersten Kontakt könnten an diesem Sonntag den entscheidenden Unterschied ausmachen. Gleichzeitig muss Chicago verhindern, dass Robinson als Passempfänger zusätzliche Räume eröffnet.

2. Michael Penix Jr. gegen den Pass Rush der Bears

Nach seiner Rippenverletzung wird es für Penix darum gehen, schnell in den Rhythmus zu finden und unnötige Hits zu vermeiden. Chicago wird versuchen, ihn unter Druck zu setzen und die Falcons zu Fehlern zu zwingen. Gelingt es Atlanta, Penix durch ein funktionierendes Laufspiel zu entlasten, dürften sich Chancen für explosive Pässe ergeben.

Ein Blick auf die Statistiken macht dieses Matchup besonders interessant: Chicagos Passing Defense rangiert ligaweit auf Platz zwölf und lässt durchschnittlich 215,4 Passing Yards pro Spiel zu. Zudem hat die Defense nur sechs Passing Touchdowns zugelassen. Dem gegenüber steht Penix' bisherige Effizienz bei tiefen Würfen: Mit einem Passer Rating von 135,5 bei Pässen über 20 Yards, vier Completions bei fünf Versuchen und 161 Yards gehört er in dieser Kategorie bislang zur Spitze der NFL. Wenn die Offensive Line Penix genügend Zeit verschafft, könnte der Quarterback die Schwachstellen der Secondary der Bears gezielt attackieren. Für Chicago wird es deshalb entscheidend sein, den Druck auf Penix zu erhöhen und tiefe Würfe möglichst früh zu verhindern.

3. Drake London gegen Chicagos Secondary

Apropos Secondary: Drake London kommt mit starken Zahlen auf den heimischen Gridiron und ist aktuell der gefährlichste Receiver in Atlanta. Ziel der Falcons sollte sein, dass er nach kurzen Pässen zusätzliche Yards erzielt oder bei tiefen Würfen seine körperlichen Vorteile gegenüber der Secondary der Bears ausspielt.

Fazit: Wer das Laufspiel kontrolliert, gewinnt das Spiel

Das Duell zwischen den Falcons und den Bears verspricht ein enges und offensiv geprägtes Spiel. Beide Mannschaften verfügen über die nötigen Waffen, um die gegnerische Defense vor Probleme zu stellen. Atlanta kann mit Bijan Robinson und Drake London auf ein vielseitiges Offensivduo setzen, während Chicago mit D'Andre Swift und einem möglichen Comeback von Caleb Williams ebenfalls gefährlich werden dürfte.

Die entscheidenden Faktoren liegen jedoch nicht allein in den individuellen Fähigkeiten der Spieler. Vielmehr wird es darauf ankommen, welches Team seine eigenen Stärken konsequenter auf den Platz bringt. Chicago muss nach der deutlichen Niederlage gegen Green Bay vor allem die Turnover vermeiden und seine offensive Balance wiederfinden. Atlanta wiederum muss beweisen, dass die Mannschaft aus dem bitteren Spiel gegen Baltimore gelernt hat und Führungen künftig konsequenter verteidigen kann.

Auch die Quarterback-Frage wird den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen. Penix scheint auf dem Weg zurück in das Starting Lineup zu sein, während bei Williams bis zur endgültigen medizinischen Freigabe noch Unsicherheit besteht. Beide Teams müssen deshalb flexibel auf die jeweilige Situation reagieren.