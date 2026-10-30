Spielvorschau: Atlanta Falcons reisen zum Divisionsduell zu den Tampa Bay Buccaneers

Die Partie: Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers

Austragungsort: Raymond James Stadium (Tampa Bay, FL)

Kickoff: 1. November 2026, 19:00 Uhr CET

All-Time-Record: 33-32-0

Wo ihr das Spiel schauen könnt: NFL Game Pass International (via DAZN – mit deutschem und englischem Kommentar); Sky Sport (Konferenz)

Ausgangslage: Nach einem 14:3-Rückstand kämpften sich die Atlanta Falcons im Spiel gegen die bis dato ungeschlagenen San Francisco 49ers zu einem 20:29-Sieg zurück in die Erfolgsspur. Aufgrund der Niederlage der Carolina Panthers beim bereits gespielten Thursday Night Game gegen die Green Bay Packers könnten die Falcons am Sonntag mit einem Sieg die Führung in der weiterhin offenen NFC South übernehmen.

Doch Divisionsspiele haben stets ihre eigenen Regeln. In der letzten Saison schenkten sich beide Teams nichts und gingen am Ende mit jeweils einem Sieg sowie einer Niederlage aus den Duellen. Allerdings entschieden die Falcons die letzten drei Spiele in Tampa Bay jeweils für sich. Nun treten sie beim ersten Aufeinandertreffen in der Saison 2026 erneut in Florida an. Ein gutes Zeichen?

Der Gegner: Die Buccaneers kommen nach einem Blowout-Sieg gegen die Carolina Panthers mit Rückenwind zurück in heimische Gefilde, in denen sie in dieser Saison noch keinen Sieg holen konnten. Quarterback Baker Mayfield ist seit dem vergangenen Wochenende zurück auf dem Gridiron, um die Offense zu führen. Dabei verlässt er sich vor allem auf das Laufspiel der Buccaneers. Der Laufangriff, geprägt durch die Running Backs Bucky Irving und Kenny Gainwell, ist derzeit der drittbeste der gesamten NFL. Dessen ist sich auch Head Coach Todd Bowles bewusst. Er ist der Ansicht, dass man für einen Sieg gegen die Falcons unbedingt an das unaufhaltsame Laufspiel aus Charlotte anknüpfen müsse. 258 Rushing Yards und drei aus dem Lauf resultierende Touchdowns standen nach dem Spiel in Week 7 auf dem Papier. "Das ist unser Markenzeichen," sagte Bowles in einer Pressekonferenz.

Bucky Irving ist ein explosiver Runner, der Lücken blitzschnell erkennt und attackiert. Im System von Offensive Coordinator Zac Robinson blüht er derzeit regelrecht auf. Hier lauert die Gefahr für Atlanta, da die Falcons-Defensive in zwei der letzten drei Spielwochen große Mühe hatte, starke Running Backs – namentlich Derrick Henry und Christian McCaffrey – zu stoppen. Der Plan liegt deshalb auf der Hand. Atlanta muss früh in Führung gehen und Irving direkt in der ersten Halbzeit kaltstellen. Leichter gesagt als getan? Die Falcons stellen trotz der sichtbar gewordenen Schwierigkeiten weiterhin eine der besten Rushing-Defensiven der Liga. Sie rangieren derzeit an vierter Stelle, lassen durchschnittlich gerade einmal 88.9 Rushing Yards pro Spiel zu.

Schaffen sie es also, das Laufspiel der Bucs zu kontrollieren, könnte Mayfield einen stärkeren Fokus auf das bislang noch nicht in Gang gekommene Passing Game legen müssen. Hier rangiert Atlanta defensiv an Position 29 mit durchschnittlich 255,6 zugelassenen Passing Yards.

Allerdings warf Mayfield in vier Starts und trotz des vorhandenen Waffenarsenals um die Wide Receiver Emeka Egbuka und Chris Godwin Jr. sowie Tight End Cade Otton gerade einmal drei Touchdowns, hinzu kommen zwei Interceptions und er musste bereits 13 Sacks einstecken. Unter Druck bricht sein Spiel regelrecht ein. Bei seinem Comeback gegen Carolina warf er den Ball gerade einmal elfmal für 64 Yards und genau hier liegt eine der größten Stärken Atlantas. Die defensive Front mit den Neuzugängen Gervon Dexter und Maason Smith sowie Brandon Dorlus erzeugt Druck aus verschiedenen Formationen. Gegen einen Quarterback, der unter Druck kaum Lösungen findet und auch nur eingeschränkt mobil zu sein scheint, könnte das für die Falcons der Schlüssel zum Sieg werden. Hinzu kommt das Safety-Duo aus Jessie Bates III und Xavier Watts. Jeder unüberlegte und überhastete Wurf könnte daher für Mayfield zum Verhängnis werden.

Die Falcons: Auch die Falcons reisen mit Wind in den Segeln in die bevorstehende Partie. Vor allem dank vier Takeaways der Defense – darunter je einer in den letzten beiden Drives der 49ers – konnte das Team um Head Coach Kevin Stefanski das Spiel am Ende für sich entscheiden. Für Atlanta geht es nun darum, Leistungen wie gegen Green Bay, New Orleans und San Francisco konstant abzurufen.

Atlantas Angriff hat derzeit die zehntmeisten Punkte der Saison erzielt, kommt in den vergangenen fünf Spielen auf durchschnittlich 31,0 Punkte. Nun trifft die Offense auf eine Defensive, die sich zu einer der stärksten und unangenehmsten der Liga entwickelt hat. Im vergangenen Monat ließ sie nur ein einziges Mal mehr als 17 Punkte zu. Daneben hatte mit einer Ausnahme jedes gegnerische Passspiel unter 250 Yards und nur ein einziges Team kam auf mehr als 100 Rushing Yards. Running Back Bijan Robinson ist besonders gefragt, seinen "Tampa-Bay-Fluch" zu brechen: Seine Karrierebestleistung gegen den Rivalen liegt bei 93 Yards in der vergangenen Saison. In keinem anderen Duell kam das Ausnahmetalent über 63 Yards hinaus.

Die Defense der Buccaneers wird durch den Pass Rush versuchen, konstant Druck zu erzeugen und dabei auf Fehler von Penix Jr. hoffen. Zwei Interceptions fingen sie gegen die Panthers, daneben gelang es der Verteidigung im selben Spiel, zwei Fumbles zu erobern. Dass das gegen die Falcons nicht so einfach werden könnte, zeigte Penix Jr. in den vergangenen fünf Spielen als Starter. Nur eine Interception und drei Fumbles – zwei davon gegen die Chicago Bears – hat der Signal Caller bislang zu verzeichnen. Gegen Druck der Defensive weist Penix Jr. allerdings immer wieder Schwächen auf. Die Zahlen belegen das deutlich. Ist Penix ohne Druck ein gefährlicher Passer, wirkt er bei Pressure teilweise wie ein anderer Quarterback. Sein EPA-Wert fällt dann auf -0,82 pro Dropback ab – der schlechteste Wert unter allen Starting Quarterbacks in 2026. Erzeugt die gegnerische Defensive Druck, fällt es Penix Jr. zudem schwer, Pässe anzubringen: Einer von 16 Pässen – so lautet die bislang magere Ausbeute. Erneut liegt eine der wichtigsten Aufgaben daher bei der Offensive Line. Bekommt Penix Jr. genügend Zeit in der Pocket, kann er Tampas Coverage auf die Probe stellen.

Denn dann kann sich der Quarterback auf herausragende Skill-Position-Player verlassen: Wide Receiver Drake London und Tight End Kyle Pitts. Letzterer könnte am kommenden Sonntag gleich aus mehreren Gründen zu Atlantas wichtigster Waffe werden: In Woche 15 der vergangenen Saison kam Pitts gegen die Bucs auf elf gefangene Pässe für 166 Yards und drei Touchdowns. Damit wurde die Nummer 8 der Falcons zum achten Tight End der Ligageschichte, der in einem Spiel mehr als 150 Yards und drei Touchdowns erzielte. "Florida hat etwas an sich", sagte Bijan Robinson damals nach dem Spiel. "Ich glaube, sobald er diese Florida-Luft atmet, läuft für ihn einfach alles nach Plan." Auch Stefanski glaubt, seinem Star-Tight-End könnte aufgrund seiner Größe, seiner Sprungkraft und seinen Händen am Wochenende ein weiteres großes Spiel bevorstehen. "In der Red Zone entsteht die Separation oft vertikal und nicht horizontal. Ich hatte schon mit einigen großartigen Spielern zu tun, die einfach groß und physisch sind, um den Ball zu holen – und Kyle gehört ganz klar in diese Reihe," sagte der Head Coach.

Für die Defensive der Buccaneers dürfte er daher der Spieler sein, der am kommenden Sonntag am stärksten verteidigt wird. Wenngleich Tampas Verteidigung starke Zahlen aufweist, haben sich Tight Ends bislang als ihre Schwachstelle herauskristallisiert. Laut TruMedia hat Tampa Bay gegnerischen Tight Ends nämlich 434 Receiving Yards und fünf Touchdowns gestattet – damit liegt die Defense in diesen Kategorien auf Platz 24 bzw. 25 der NFL. Zudem ließen die Bucs bereits zehn Explosive Plays von Tight Ends zu – nur drei Teams haben mehr zugelassen.