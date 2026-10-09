Seltenes Duell: Zum Abschluss der Night-Games-Serie empfangen die Atlanta Falcons die Baltimore Ravens

Die Partie: Atlanta Falcons vs. Baltimore Ravens

Austragungsort: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Ga.)

Kickoff: Montag, 12. Oktober 2026, 2:20 Uhr CEST

All-Time-Record: 2-5-0

Wo ihr das Spiel schauen könnt: International Game Pass (via DAZN – mit deutschem und englischem Kommentar), RTL, Sky Sport

Die Ausgangslage: Zum ersten Mal seit 2022 findet das Matchup zwischen den Falcons und den Ravens wieder statt. Nachdem die Falcons die letzten drei Aufeinandertreffen der beiden Teams verloren haben, wollen sie diese Niederlagenserie nun beenden, um im Kampf um die Krone der NFC South weiter mithalten zu können. Die Vorzeichen dafür stehen gut. Nach einem dominanten Sieg beim Monday Night Game gegen die New Orleans Saints am vergangenen Montag kehren die Falcons zurück ins heimische Mercedes-Benz Stadium, um beim dritten Night Game in Folge die Bilanz auf 3-2 zu stellen.

Der Gegner: Nach vier Spielwochen stehen die Ravens derzeit bei einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage.

Quarterback Lamar Jackson gilt dabei als einer der gefährlichen Dual-Threat-Quarterbacks der gesamten Liga. Dieser musste allerdings das Spiel gegen die Tennessee Titans kurz vor der Halbzeitpause wegen Knöchelproblemen verlassen und wurde durch Backup Quarterback Tyler Huntley ersetzt. Berichten zufolge verließ Jackson aus Sicherheitsgründen das Stadion außerdem in einem Walking Boot. Im Laufe der Woche trainierte Jackson nicht, nach Angaben von NFL-Insider Ian Rapoport ist sein Einsatz am kommenden Sonntag eher unwahrscheinlich. Sollte Jackson das Spiel gegen Atlanta verpassen, müssten die Ravens erneut auf Huntley zurückgreifen. Dieser schaffte es gegen Tennessee nicht aufs Scoreboard. Dies war allerdings der Tatsache einer komfortablen Führung und damit verbundenen konservativeren Spielweise sowie dem stetig stärker werdenden Regen geschuldet, sodass die Defensive der Falcons sich auf dieser Tatsache keineswegs ausruhen darf.

Besonders gefährlich sind auf Seiten der Offensive zudem Running Back Derrick Henry und Wide Receiver Zay Flowers. Offensive Coordinator Declan Doyle hat seinen Top-Receiver in dieser Saison gezielt umgestellt: Laut Next Gen Stats läuft Flowers inzwischen 57 Prozent seiner Routen aus dem Slot, 2025 waren es nur 31 Prozent. Den Statistiken ist zu entnehmen, dass Flowers bei 16 seiner 32 Slot-Routen angespielt wurde, also bei jeder zweiten. Er kam dabei auf 8,8 Yards pro Route und 1,3 EPA pro Target. Bei 37 Prozent dieser Routen sprang für die Ravens zudem ein First Down heraus. Aus dem Slot hat er schon jetzt 21 EPA gesammelt, mehr als in der gesamten Vorsaison (16,3). Dabei hatte eine Oberschenkelverletzung (Hamstring) Flowers in Woche 2 gegen die Saints sogar zum Zuschauen gezwungen. Nach seiner Rückkehr legte er beim 24:18 gegen die Titans mit acht Catches für 118 Yards und einem Touchdown nach. In drei Spielen steht er damit bei 18 Receptions, 352 Yards (19,6 pro Catch) und zwei Touchdowns. Für Atlantas Defense wird entscheidend sein, Flowers im Passpiel früh zu stören und ihm nach dem Catch möglichst wenig Raum zu geben.

Eine besondere Stärke der Falcons-Defensive ist derzeit jedoch der Run-Stop. Durchschnittlich ließ die Verteidigung nach vier Spielen gerade einmal 48,2 Yards pro Spiel zu und rangiert damit derzeit auf dem ersten Platz in der NFL. Damit dürfte Derrick Henry es am Sonntag schwer haben, wenngleich die Defense der Falcons zwei Touchdowns durch Running Back Alvin Kamara zuließ. Henry, der Veteran-Running-Back, der 2016 von den Tennessee Titans gepickt wurde, erzielte in vier Spielen der laufenden Saison bei 89 Carries bereits sieben Touchdowns.

Interessant wird das Aufeinandertreffen der Falcons und Ravens insbesondere mit Blick auf Baltimores Interior Defensive Line. Diese hielt die Titans bei gerade einmal 85 Rushing Yards und 3,3 Yards pro Lauf. Jetzt trifft diese Defensive auf die Top-Running-Backs Bijan Robinson und Brian Robinson Jr., die allein im Spiel gegen die Saints kumuliert fünf Touchdowns erliefen.

Strafen könnten in diesem Duell zum ultimativen Game Changer werden, denn 13 Flaggen für 131 Yards waren für die Ravens am vergangenen Sonntag ein echtes Problem, das sich schon durch den gesamten Saisonstart zieht. Hieraus könnte den Falcons ein entscheidender Vorteil entspringen.

Durch die Verletzung von Lamar Jackson sind die Ravens zudem vom 3,5-Punkte-Favoriten zum 3-Punkte-Underdog geworden.

Die Falcons: Offensiv scheinen die Falcons derzeit nicht zu stoppen zu sein. Seit der Rückkehr von Quarterback Michael Penix Jr. präsentiert sich die Offense in einem neuen Licht und das zeigt sich insbesondere anhand von Statistiken: Die Atlanta Falcons sind das einzige Team in der NFL-Geschichte, das es innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Spielen geschafft hat, 80 Punkte und über 800 Yards sowie acht Rushing Touchdowns zu erzielen und daneben höchstens einen Turnover und einen Sack zuzulassen. Daneben hat seine Präsenz das Passspiel zum Leben erweckt und dadurch dem Laufspiel mehr Zeit zum Durchatmen verschafft. Diese Vielseitigkeit war in den vergangenen zwei Wochen deutlich zu spüren und für die Gegner hat es sich als schwierig erwiesen, mitzuhalten.

Fünf Rushing Touchdowns gegen die Saints zeigten der NFL-Welt zudem, wo das Team derzeit steht und worauf der Fokus liegt: "Run the Ball". Das Laufspiel der Falcons ist schlichtweg kaum zu stoppen. In den vergangenen beiden Wochen kam Atlanta auf 447 Rushing Yards bei 76 Läufen, im Schnitt also 5,9 Yards pro Carry. Das ist umso beeindruckender, weil die Effizienz trotz des hohen Volumens nicht nachgelassen hat. Normalerweise sinkt der Schnitt, je öfter ein Team läuft und je besser sich die Defense darauf einstellt. Getragen wird das Ganze von den unterschiedlichen Spielstilen der beiden Robinsons: Bijan Robinson erlief 194 Yards gegen Green Bay und 145 gegen New Orleans, Brian Robinson Jr. erzielte gegen die Saints drei Rushing Touchdowns. Hinter den Zahlen steckt aber mehr als nur Talent im Backfield, nämlich eine konstant starke Offensive Line, ein Trainerstab, der am Laufspiel festhält, und eine Offense, die sich regelmäßig in gute Down-and-Distance-Situationen bringt. Head Coach Kevin Stefanski betonte in seiner Locker-Room-Rede nach dem Spiel: "So wie man den Ball läuft und wie man den Lauf stoppt, zeigt, wer man als Football-Team ist."

Mit den Wide Receivern Drake London und Jahan Dotson und unter erfolgreicher Einbindung von Tight End Kyle Pitts bietet die Offense zudem variable Anspielstationen. Dotson fing im Spiel gegen die Saints einen 31-Yards-Touchdown-Pass direkt in der Endzone, während London bei sechs Targets und fünf Receptions für sich genommen 96 Yards Raumgewinn erzielte. Gegen die Packers kam London sogar auf 194 Receiving Yards.

Die Passing Defense muss weiterhin ihren Rhythmus finden und insbesondere tiefe Pässe auf Zay Flowers und Mark Andrews gut verteidigen. Wie Zay Flowers hat Andrews in vier Spielwochen bereits zwei Touchdowns erzielt. Die Passverteidigung, die durchschnittlich 264,8 Yards erlaubt sowie sieben der elf gegnerischen Touchdowns zugelassen hat und damit auf Rang 30 steht, hat hier daher am kommenden Sonntag einiges an Arbeit vor sich.

Early Birds: Nachteulen und Frühaufsteher aufgepasst: Die Early Birds gehen in die vorerst letzte Runde! Erneut könnt ihr euch gemeinsam mit anderen deutschen Fans aus der Falcons Community zusammentun und die Nacht um die Ohren schlagen.

Einfach dem nachfolgenden Link folgen, mit dem Code BERFAN anmelden und in der Nacht von Montag auf Dienstag am Watchalong teilnehmen. Start ist um 1:45 Uhr CEST.

Dabei könnt ihr euch als Sieger des Falcons-Trivia erneut coolen Merch und Tickets für das NFL Munich Game 2026 sichern und es wird noch die ein oder andere Besonderheit geben.

Seid dabei, wenn es wieder mitten in der Nacht heißt: Rise Up, Dirty Birds!