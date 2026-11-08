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Atlanta Falcons in Madrid: Fans feiern trotz Niederlage ausgelassen beim NFL Madrid Game

Nov 08, 2026 at 01:02 PM
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Fabienne Lampe

Sports Journalist and Podcaster (NFL)

Bereits seit dem frühen Morgen feierten NFL-Fans aus der ganzen Welt eine große Football-Party in Spaniens Hauptstadt, um sich auf das große Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den Cincinnati Bengals einzustimmen. Für die Atlanta-Falcons-Anhänger bedeutete dies: Treffen am Mira Miranda, circa zehn Gehminuten vom Estadio Santiago Bernabéu entfernt. Musik, Party-Stimmung, Drinks und insbesondere ein ausgelassenes Miteinander standen bei dieser Zusammenkunft auf der Agenda.

Zweieinhalb Stunden vor Kickoff startete dann von dort aus der sogenannte Dirty Birds Fan Walk. Mit kleinen Fahnen bewaffnet und zusammen mit Fritz Falcon, der Marching to Harmony (= Drumline der Atlanta Falcons) sowie Falcons-Legende John Abraham liefen die Fans gemeinsam durch die Straßen von Madrid in Richtung Bernabéu. "What do Falcons do?" – "RISE UP!" und "We ready" hallte es dabei durch die Straßen.

Wer bis zur Ankunft am Stadion noch keine Gänsehaut hatte, dem standen die Haare spätestens beim Betreten des mächtigen Innenraums zu Berge. 78.660 Zuschauer, ein 360-Grad-Screen, helle Beleuchtung – alles, was das Herz eines Sport-Fans höherschlagen lässt.

Das Spiel selbst entfaltete sich im ersten Quarter ab dem allerersten Snap zu dem erwarteten High-Scoring-Game. In einem anfänglichen Hin und Her punkteten die Falcons und die Bengals auf dem Rasen, auf dem sonst der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid seine Spiele absolviert.

Besonders auffällig war die Energie, die alle Spieler ab dem ersten Snap in die Partie steckten. Quarterback Michael Penix Jr., der sonst eher nur in Ausnahmefällen dafür bekannt ist, selbst mit dem Ball zu gehen, lief in der ersten Halbzeit für 50 Yards und hatte bereits damit seinen Karrierebestwert erreicht. Zur Orientierung: Running Back Bijan Robinson kam mit fünf Carries mehr zu diesem Zeitpunkt auf 58 Rushing Yards.

Daneben erzielte Tight End Charlie Woerner seinen ersten Karriere-Touchdown und brachte Atlanta damit zunächst in Führung. Legende John Abraham verleitete dies sogar zum Dirty-Bird-Dance an der Seitenlinie.

Schwierigkeiten bereitete der Defensive dann allerdings das Trio bestehend aus Quarterback Joe Burrow sowie den beiden Wide Receivern Ja'Marr Chase und Tee Higgins, was dazu führte, dass die Falcons ab dem zweiten Viertel in einen Rückstand gerieten. Auch Holding-Strafen hielten das Team immer wieder zurück, sein volles Potential weiter zu entfalten.

Wenngleich sich in 3rd-Down-Situationen trotz des designierten Heimspiels der Falcons die Überzahl der anwesenden Bengals-Fans insbesondere im Hinblick auf die Lautstärke bemerkbar machte, ließen die Falcons-Fans sich davon keineswegs beirren: Swag Surfin', We-Ready-Gesänge und das Präsentieren der besten Outfits standen auf der Tagesordnung, während die Falcons darum kämpften, den Anschluss zu behalten.

Am Ende hielt die Defense von Cincinnati die Falcons bei gerade einmal 17 Punkten und Quarterback Michael Penix Jr. bei 162 Passing Yards. Daneben schafften es die Bengals geschickt, die Uhr runterzuspielen, sodass sich die Falcons ihrem Gegner in Madrid trotz eines starken Starts geschlagen geben mussten. Trotzdem bot das gesamte Wochenende nicht nur den Fans, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch den Spielern, Coaches und dem mitgereisten Staff ganz besondere Erinnerungen.

Das Team reiste am Sonntag direkt nach dem Spiel zurück nach Atlanta, um sich so schnell wie möglich auf das nächste Heimspiel vorbereiten zu können. Die Falcons stehen nunmehr bei einer Bilanz von 3-6 und in der nächsten Woche wartet ein echter Brocken auf das Team: Die Kansas City Chiefs sind zu Gast in Georgias Hauptstadt. Erst nach dieser weiteren Pflichtaufgabe wartet in Woche 11 die für alle Spieler zur Regenration dringend benötigte Bye-Week.

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