Spielvorschau: Letzter Halt vor der Bye Week – Atlanta Falcons mit Heimspiel gegen Kansas City Chiefs

Die Partie: Atlanta Falcons vs. Kansas City Chiefs

Austragungsort: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA)

Kickoff: Sonntag, 15. November 2026, 19:00 Uhr CET

All-Time-Record: 3-8-0

Wo ihr das Spiel schauen könnt: RTL, International Game Pass (via DAZN – mit deutschem und englischem Kommentar), Sky Sport (Konferenz)

Die Ausgangslage: Die Atlanta Falcons kehrten am Mittwoch nach einer Woche Abwesenheit zurück auf das Trainingsgelände in Flowery Branch. Fünf Tage verbrachte das Team in Madrid, wo es in Week 9 das NFL Madrid Game gegen die Cincinnati Bengals bestritt, zwei Tage bekam das Team im Anschluss frei, um sich von dem Trip über den Atlantik zu erholen. Doch die Mannschaft kehrte in allen Units mit Veränderungen zurück in die Trainings-Facility. Bereits am Montag wurde Safety Jessie Bates III für einen Zweitrunden-Pick 2027 und einen Fünftrunden-Pick 2028 zu den Jacksonville Jaguars geschickt.

Am Dienstag folgte der nächste große Kracher: Center Ryan Neuzil wurde im Austausch für Guard Andrew Vorhees und einen konditionalen Draft Pick nach Baltimore getraded.

Nicht einmal die Special Teams blieben von Veränderungen verschont: Die Falcons entließen Kicker Nick Folk und holten stattdessen Jake Moody vom Practice Squad der Baltimore Ravens in Georgias Hauptstadt.

Unter diesen neuen Gegebenheiten empfangen die Falcons nun am Sonntag die 6-2 Kansas City Chiefs, bevor im Anschluss die dringend zur Erholung benötigte Bye Week ansteht. Dabei geht es in dem bevorstehenden Heimspiel vor allem darum, auf der offensiven Seite des Balles die sportliche Identität wiederzufinden, um den Anschluss in der NFC South, in der aktuell alle Teams bei drei Siegen stehen, nicht zu verlieren.

Der Gegner: Wie schon in der vergangenen Woche lauert auch in Week 10 ein starker Gegner auf die Falcons und Kansas City kommt mit Rückenwind nach Atlanta. Das 35:12 gegen die Jets war ihr bestes Offensivspiel der Saison und zeigt, was die Falcons erwartet: ein dominantes Laufspiel, ein effizienter Quarterback und ein Pass Rush, der zuletzt aufgewacht ist. Mit ihrer aktuellen Bilanz haben die Chiefs schon jetzt so viele Siege wie in der gesamten Vorsaison (6-11). Die Ansage aus Kansas City: "Es geht nur noch darum, Siege aneinanderzureihen."

Ganz so stabil ist das Bild aber nicht. Vor dem Jets-Spiel verloren die Chiefs zweimal in Folge, gegen Seattle und in Denver. In der AFC West liegen sie einen Sieg hinter den Broncos und auswärts haben sie zuletzt vor sechs Wochen gegen die Las Vegas Raiders gewonnen.

Das Prunkstück des Teams ist in dieser Saison die Laufoffensive um Kenneth Walker III. Der wird für die Falcons am Sonntag die wohl größte Gefahr darstellen: Mit 1.044 Scrimmage Yards liegt er ligaweit nur hinter Jahmyr Gibbs und Bijan Robinson, seine elf Scrimmage Touchdowns sind Ligaspitze. Für Atlanta heißt das: Die Front um Gervon Dexter Sr. muss Walker früh stoppen. Sonst diktieren die Chiefs das Tempo und Signal Caller Patrick Mahomes steht regelmäßig vor bequemen kurzen Third Downs. Ohne Linebacker Divine Deablo (Unterarm) fehlt dabei allerdings ein wichtiger Tackler.

Quarterback Patrick Mahomes wirft nach seinem Kreuzbandriss zudem wieder auf hohem Niveau: 2.037 Yards und 14 Touchdowns in acht Spielen. Das tiefe Passspiel haben die Chiefs fast aufgegeben. Stattdessen arbeiten sie sich mit kurzen Pässen und Yards-after-Catch übers Feld. Travis Kelce ist der Taktgeber. Neuzugang Josh Downs soll Tempo aufs Feld bringen. Downs kam in dieser Woche von den Indianapolis Colts und bietet Mahomes ab sofort den Mann-schlagenden Routenläufer, der den Chiefs bislang in der Saison fehlte. Das bedeutet für die Falcons-Defensive, dass sie sich auf einen Slot Receiver einstellen muss, der häufig in der Mitte des Feldes über kurze und präzise Routen agiert und dadurch gefährlich werden könnte. Denn genau hier könnte Atlanta auf der defensiven Seite des Balles am verwundbarsten sein. Die Secondary spielt erstmals ohne ihren erfahrensten Ballhawk Jessie Bates III und trifft auf eine Offense, die von Yards-after-Catch lebt.

Ein Thema bleibt zudem Mahomes' Wurfellbogen: Nach einem Sack gegen die Jets musste er kurz behandelt werden, trainierte unter der Woche aber voll und soll spielen. Eine Schlüsselrolle könnte dabei allerdings Atlantas Linebacker Kendal Daniels zukommen, der gegen die 49ers zwei Turnover erzwang.

Entscheiden wird sich das Spiel aber voraussichtlich an der Line of Scrimmage. Hier wartet aus Falcons-Sicht das gefährlichste Duell. Gegen die Jets kamen die Chiefs auf fünf Sacks und eine Pressure-Rate von 50 Prozent, angeführt von Chris Jones und George Karlaftis mit je zwei Sacks. Penix Jr. hingegen bringt unter Druck nur 18 Prozent seiner Pässe an. Dabei handelt es sich um den schlechtesten Wert seit Beginn der ESPN-Erfassung 2009.

Die Falcons: Die Atlanta Falcons müssen an diesem Sonntag dringend zurück in eine Form finden, in der sie starken Teams die Stirn bieten können. Ob sich dies infolge der großen Veränderungen im Team auf dem Rasen umsetzen lässt, bleibt fraglich.

Als Center wird Corey Levin den Ball zu Quarterback Michael Penix Jr. snappen. Diese Veränderung dürfte das größte Fragezeichen aufwerfen, wenngleich Head Coach Kevin Stefanski nach eigener Aussage ein gutes Gefühl hat, dass Levin nunmehr die Rolle des Starters übernehmen wird. "Das ist sehr ähnlich wie auf allen Positionen, auf denen die Jungs ständig bereit sein müssen, damit sie sich nicht erst bereit machen müssen", sagte er. "Und wir sorgen dafür, dass unsere Jungs ihre Reps bekommen. Gerade auf dieser Position bekommt jeder im Laufe der Woche seine Snaps. Corey ist seit dem Frühjahr bei uns und wir haben ein sehr gutes Gefühl, was sein Verständnis für alles angeht, was wir machen."

Auch in der Secondary gibt es eine neue Startformation. Für Jessie Bates III rückt DeMarcco Hellams nach und der muss nun beweisen, dass er die Secondary auf ähnlichem Niveau stabilisieren kann.

Offensiv richtet sich der Blick vor allem auf Bijan Robinson. Der Running Back führt die NFL mit 880 Rushing Yards an – nur acht Yards vor Kenneth Walker. Am Sonntag kommt es damit auch zum direkten Duell um die Spitze der Rushing-Statistik.

Personell müssen die Falcons voraussichtlich erneut auf Receiver Zachariah Branch (Oberschenkel) verzichten. Defensive End James Pearce Jr., nach seiner Acht-Spiele-Sperre zurück im Team, trainierte wegen Rückenproblemen nur eingeschränkt.

Die Falcons gehen als 3-Punkte-Underdogs in diese Partie und auch die Experten setzen fast geschlossen auf die Chiefs. Doch wie man ein Spitzenteam schlägt, hat Atlanta gegen die San Francisco 49ers und gegen die Green Bay Packers bereits gezeigt. Das Rezept ist also relativ einfach. Running Back Bijan Robinson sollte möglichst früh und oft den Ball bekommen, da die Chiefs durchschnittlich 96 Rushing Yards pro Spiel zulassen. Zudem hält jeder lange Drive Mahomes vom Feld. Michael Penix Jr. braucht überdies schnelle Pässe auf Drake London und Kyle Pitts sowie Play-Action, damit der Pass Rush der Chiefs gar nicht erst zum Zug kommt. Auf der anderen Seite müssen Za'Darius Smith, Gervon Dexter Sr. und James Pearce Jr. den angeschlagenen Mahomes früh unter Druck setzen. Die Defense muss Turnover erzwingen und in der Red Zone lediglich Field-Goal-Versuche statt Touchdowns zulassen. Leichter gesagt als getan? Sicher. Am Ende hängt viel an Penix Jr.: Bekommt er Zeit, können die Falcons mithalten und mit einem Sieg wäre in der NFC South wieder alles offen.